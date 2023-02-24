Нападающий Владимир Писарский: Приятно начинать год с победы

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Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский, забивший первый гол в дебютном матче за нашу команду в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против "Динамо" (2:1), поделился эмоциями от матча, сообщается на сайте ФК

– Вов, дебютный матч, дебютный гол, победа. Какие эмоции сейчас? Сказка?

– Сказка, конечно. Положительные эмоции. Год начали с победы. Но все устали, тяжелая игра, тяжелое поле. Все тяжело, но мы выиграли, это главное.

– Три матча с "Динамо" подряд. Первый мы выиграли. Можно ли чего-то такого же ждать в дальнейших играх?

– Не могу ответить на этот вопрос. Каждая игра – это отдельная история. Разные тактики могут быть, разное поле. Мы не знаем, какое поле будет в Москве. В любом случае, думаю, будет интересная игра, думаю, будет много голов. Это то, что нужно болельщикам.

– Насколько погода оказала влияние сегодня на ход матча?

– Тяжело было, да. Еще недавно прилетели с Турции, а тут такой холод. Было тяжело, но все в равных условиях. Мы сумели адаптироваться, я считаю.

– Расскажи нам про празднование гола. Чтобы все поняли, почему дирижерская палочка.

– Многие, наверное, слышали, что меня называют "дирижером" или "артистом". Поэтому я решил подбавить остроты, как у нас было в одном видео. Поэтому добавил чуть-чуть. Хочу отдельно поблагодарить болельщиков, что пришли на игру, поддержали в такую сложную погоду. Мы чувствуем вашу поддержку, спасибо за это.