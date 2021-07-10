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На стадионе "Солидарность Самара Арена" планируется открытие сектора COVID-free

10 июля 2021 15:06
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Доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации.

На стадионе "Солидарность Самара Арена" планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации.

Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена, добавляет пресс-служба клуба.

Купить билет на сектор С123 (COVID-free) можно онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass" с 15 июля. Стоимость билетов на матч с "Ахматом" — 300 руб., на матч со "Спартаком" — 400 рублей.

Новый сезон Тинькофф-РПЛ "Крылья" начнут домашними матчами с "Ахматом" и "Спартаком" 25 и 30 июля, соответственно. Начало матча с "Ахматом" – 18:30 по самарскому времени, со "Спартаком" – в 19:00, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

Теги: сектора COVID-free стадион "Солидарность Арена"

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