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На стадионе "Солидарность Самара Арена" планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации.



Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена, добавляет пресс-служба клуба.



Купить билет на сектор С123 (COVID-free) можно онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass" с 15 июля. Стоимость билетов на матч с "Ахматом" — 300 руб., на матч со "Спартаком" — 400 рублей.



Новый сезон Тинькофф-РПЛ "Крылья" начнут домашними матчами с "Ахматом" и "Спартаком" 25 и 30 июля, соответственно. Начало матча с "Ахматом" – 18:30 по самарскому времени, со "Спартаком" – в 19:00, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО