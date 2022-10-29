Молодежка «Крыльев Советов» в гостях одержала победу над «Оренбургом» - 1:0

«Крылья Советов» в гостях встречались с «Оренбургом». Встреча проходила на стадионе «Газовик».
Уже на 1 минуте матча Егор Тоцкий открыл счет. «Оренбург» попытался захватить территориальное преимущество, но многочисленные контратаки от самарцев выглядели опаснее.
Во втором тайме оренбуржцы были более близки к голу, но где-то футболистам не хватало точности, а где-то Даниил Веселов уверенно спасал команду на последнем рубеже.
В добавленное время за второе предупреждение был удален с поля Егор Тоцкий. В итоге гол на 46 секунде стал единственным в матче.
0:1 – победа «Крыльев» в матче с «Оренбургом».
Следующий матч команда проведёт в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч состоится 4 ноября, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"