Молодежка «Крыльев Советов» в гостях одержала победу над «Оренбургом» - 1:0

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«Крылья Советов» в гостях встречались с «Оренбургом». Встреча проходила на стадионе «Газовик».

Уже на 1 минуте матча Егор Тоцкий открыл счет. «Оренбург» попытался захватить территориальное преимущество, но многочисленные контратаки от самарцев выглядели опаснее.

Во втором тайме оренбуржцы были более близки к голу, но где-то футболистам не хватало точности, а где-то Даниил Веселов уверенно спасал команду на последнем рубеже.

В добавленное время за второе предупреждение был удален с поля Егор Тоцкий. В итоге гол на 46 секунде стал единственным в матче.

0:1 – победа «Крыльев» в матче с «Оренбургом».

Следующий матч команда проведёт в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч состоится 4 ноября, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"