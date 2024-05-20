В день Волги «РКС-Самара» напомнили об экологическом щите на страже чистой реки

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«РКС-Самара» - предприятие жизнеобеспечения. Причём, работает оно не только для миллионного города, но и на благо огромной реки, главного источника водоснабжения - Волги. Сегодня её день.

И сегодня самое время ещё раз вспомнить, как важно сохранять экологический баланс между мегаполисом и чистой рекой. Главный и единственный барьер на пути всех загрязнений от большого города - это ГОКС. Городские очистные канализационные сооружения вот уже 50 лет принимают и очищают стоки со всей Самары. Каждый день сюда приходит по 500-600 тысяч кубометров сточной воды из бытовой и ливневой канализации (куда бы они уходили, если бы не ГОКС?) - и каждый день после сложного технологического цикла очистки (механической, биологической, химической) эти 500-600 тысяч кубометров уже чистыми возвращаются в Волгу.

На ГОКС завершена реконструкция - первая и самая крупная за все 50 лет существования. Она началась ещё в 2013 году как часть инвестпрограммы РКС, а затем вошла и в федеральный проект «Оздоровление Волги». Специалисты «РКС-Самара» проделали огромную работу: за короткий срок они буквально заново перестроили огромный комплекс: возвели здания механической очистки и песковых бункеров, перестроили аэротенки, обновили воздуходувки и вторичные отстойники. Звучит быстро, но объём работ колоссальный.

По словам директора по качеству Юлии Егоровой, реконструкция ГОКС это уникальный проект по масштабам и технологиям: «Мы прошли экспертную оценку Всероссийского научного сообщества по соответствию наилучшим доступным технологиям. Нам было сложно, ведь объект не останавливался ни на секунду, стоки поступают и очищаются круглосуточно. И сейчас мы уверены, что сохраняем Волгу чистой для наших соседей, которые ниже по течению, мы сохраняем её для наших будущих поколений. Наша задача не просто сохранить её, но и делать её чище - и мы это делаем».

С днём Волги, Самара! Скажем ей спасибо за воду и жизнь!

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»