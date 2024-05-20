В день Волги «РКС-Самара» напомнили об экологическом щите на страже чистой реки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки.
День Волги: в Самаре организовали экологическую акцию
Лучшие рисунки, комиксы и видеоролики будут представлять регион на творческом конкурсе БИОТ АРТ в Москве.
«Т Плюс» поддержала XI областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении»
1 и 2 июня.
САТОБ представит Российскую премьеру Вечера французских балетов
В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде.
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Лучшие номера фестиваля получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 
В Самаре назвали победителей областного фестиваля студенческого творчества «Веснушка»
До 25 мая клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла
Глава региона подчеркнул: главы министерств и муниципалитетов должны усилить работу по взаимодействию с победителями грантовых конкурсов, информация о том, как получить помощь в подготовке заявок, должна быть доступна на официальных сайтах.
Самарская область в тройке лидеров по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
21 мая, ночью, местами в Самарской области сохранятся заморозки 0, -2 С
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В день Волги «РКС-Самара» напомнили об экологическом щите на страже чистой реки

20 мая 2024 15:48
107
Сегодня самое время ещё раз вспомнить, как важно сохранять экологический баланс между мегаполисом и чистой рекой.

«РКС-Самара» - предприятие жизнеобеспечения. Причём, работает оно не только для миллионного города, но и на благо огромной реки, главного источника водоснабжения - Волги. Сегодня её день.

И сегодня самое время ещё раз вспомнить, как важно сохранять экологический баланс между мегаполисом и чистой рекой. Главный и единственный барьер на пути всех загрязнений от большого города - это ГОКС. Городские очистные канализационные сооружения вот уже 50 лет принимают и очищают стоки со всей Самары. Каждый день сюда приходит по 500-600 тысяч кубометров сточной воды из бытовой и ливневой канализации (куда бы они уходили, если бы не ГОКС?) - и каждый день после сложного технологического цикла очистки (механической, биологической, химической) эти 500-600 тысяч кубометров уже чистыми возвращаются в Волгу.

На ГОКС завершена реконструкция - первая и самая крупная за все 50 лет существования. Она началась ещё в 2013 году как часть инвестпрограммы РКС, а затем вошла и в федеральный проект «Оздоровление Волги». Специалисты «РКС-Самара» проделали огромную работу: за короткий срок они буквально заново перестроили огромный комплекс: возвели здания механической очистки и песковых бункеров, перестроили аэротенки, обновили воздуходувки и вторичные отстойники. Звучит быстро, но объём работ колоссальный.

По словам директора по качеству Юлии Егоровой, реконструкция ГОКС это уникальный проект по масштабам и технологиям: «Мы прошли экспертную оценку Всероссийского научного сообщества по соответствию наилучшим доступным технологиям. Нам было сложно, ведь объект не останавливался ни на секунду, стоки поступают и очищаются круглосуточно. И сейчас мы уверены, что сохраняем Волгу чистой для наших соседей, которые ниже по течению, мы сохраняем её для наших будущих поколений. Наша задача не просто сохранить её, но и делать её чище - и мы это делаем».

С днём Волги, Самара! Скажем ей спасибо за воду и жизнь!

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
17 мая 2024, 16:16
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
814
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
16 мая 2024, 12:45
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
Причина частых засоров в 99% случаев одна - незнание или игнорирование правил пользования канализацией. ЖКХ
453
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
14 мая 2024, 16:54
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
На сегодня самая сложная часть пути уже пройдена, впереди замена ещё 24 метров и реконструкция двух канализационных камер. ЖКХ
559

В центре внимания
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
163
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
572
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
223
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
211
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
592
Весь список