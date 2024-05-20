21 мая, ночью, местами в Самарской области сохранятся заморозки 0, -2 С

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По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 21 мая 2024 местами в Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.