"Крылья Советов" в Москве проиграли лидеру чемпионата "Динамо" 1:4

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В предпоследнем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с лидером чемпионата "Динамо".

Счет в матче открыли хозяева поля на 29 минуте встречи. После углового мяч в сетку головой отправил капитан динамовцев Фабиан Бальбуэна – 1:0.

На 40 минуте игры, за фол на Амаре Рахмановиче был назначен опасный штрафной. Юрий Горшков красивым ударом со стандарта отправил мяч в сетку ворот "Динамо" – 1:1.

Самарский защитник стал первым игроком РПЛ, который дважды отличился прямым ударом со штрафных в текущем чемпионате.

На 57 минуте опять после углового Фабиан Бальбуэна дальним ударом оформил дубль – 2:1.

На 76 минуте подачу Хорхе Карраскаля с углового замкнул Жоао Пауло Бителло – 3:1.

В компенсированное время, Муми Нгамалё в результате контратаки довел счет до 4:1.

В заключительном матче Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Пари Нижний Новгород". Игра, как и все матчи тура, начнется в субботу, 25 мая, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"