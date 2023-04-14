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Молодежка «Крыльев Советов» уступила «Химкам» - 0:1

14 апреля 2023 18:06
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Следующий матч подопечные Дмитрия Шукова сыграют в Самаре, на стадионе «Металлург» против «Сочи».

Завершился матч 23 тура МФЛ, в рамках которого молодежная команда «Крыльев Советов» встречалась в гостях с «Химками».

Встреча проходила с преимуществом нашей команды, ряд моментов еще в первом тайме были у Егора Тоцкого, но в первом эпизоде спас голкипер, а во втором форварду «Крыльев» не хватило точности.

На 35 минуте игрок хозяев Давид Бекоев открыл счет, точно пробив в нижний угол ворот Веселова. После перерыва самарцы продолжили большими силами атаковать соперника, но мяч никак не шел в ворота.

В концовке команды обменялись удалениями. У «Химок» красную карточку получил Тигран Хачиян, а у «Крыльев» – Алексей Мутовкин.

0:1 – досадное поражение в гостях. Следующий матч подопечные Дмитрия Шукова сыграют в Самаре, на стадионе «Металлург» против «Сочи». Игра пройдет 21 апреля, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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