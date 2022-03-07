Миодраг Божович: "Крылья" играют в очень красивый футбол

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Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против "Крыльев Советов" (2:2).

– Я думаю, что для болельщиков была красивая игра – забито четыре гола. Было много моментов. Но если бы "Крылья" забили в первом тайме, думаю, мог бы поздравлять сейчас их с победой. Но они не забили. Второй тайм был интересный, были еще моменты. Мы подумали, что сможем забрать три очка, но этого не удалось. Могу сказать, что "Крылья" играют в очень-очень красивый футбол. И заслуживают находится выше в турнирной таблице.

– После того, как счет стал 1:1 "Арсенал" пошел вперед. Почему этого не было при счете 1:0?

– Это все психологические моменты. Игроки, когда команда ведет в счете, они пытаются сохранить результат. Но когда у них нет других вариантов, начинают идти вперед.

– Сложный старт года. Как команда будет выходить из непростого положения?

– Игроки все понимают. Надо работать. Никак по-другому. В российском чемпионате непростая борьба, очень много хороших команд. Борьба будет очень интересной до конца чемпионата.

– Многие думали, что после того, как вы покинули "Крылья", вы больше не вернетесь в Россию. Насколько для вас был принципиальным сегодняшний матч?

– Могу сказать, что только с турнирной точке зрения он был принципиальным. Мы находимся в непростой турнирной ситуации. Но в остальном, он не был таким. Я пробыл в Самаре почти два года, мне было здесь хорошо. Я чувствовал себя в Самаре как дома.

Фото: ФК "КС"