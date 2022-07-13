Игорь Осинькин: Довольны тем, как провели межсезонье

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал большое интервью перед стартом чемпионата.

– Для команды это межсезонье подходит к концу. Как оцените готовность перед стартом сезона?

– Считаем, что вполне нормально прошло межсезонье, свои задачи по подготовке мы выполнили и, конечно, только старт чемпионата покажет насколько всё было правильно и качественно сделано. В целом, считаю, что мы вполне нормально провели сборы.

– Насколько сейчас сложнее, потому что в том году вы поразили болельщиков и сейчас от клуба ждут ещё больших результатов?

– В прошлом сезоне были свои сложности, сейчас свои. Тогда мы не имели практического опыта для игры в РПЛ. Сейчас он у нас хотя бы в рамках одного сезона есть, но сейчас свои сложности. Понятно, что мы команда, которая к сожалению, сейчас теряет футболистов. И не просто футболистов, а лидеров, которые уходят по-настоящему в хорошие клубы России. Мы думаем о том, как наших лидеров заменить. На сегодняшний день у нас есть какие-то кандидаты, но кого-то конкретно взять на усиление ещё не получилось. Наш спортивный департамент работает, ищет футболистов, есть кандидаты. Мы не хотели бы взять кого-то, лишь бы заполнить количественно нашу заявку, мы бы хотели футболистов, которые могут развиваться, которые подходят нам по стилю и которые могут быть хорошей частью коллектива, которым мы сейчас гордимся.

– Насколько важна поддержка губернатора?

– Да, губернатор действительно всегда с нами, всегда поддерживает и сейчас мы тоже проговорили итоги межсезонья. Очень поблагодарили губернатора за то, что у нас на базе мы заменили поле – это большая, трудоёмкая и недешёвая работа, сейчас мы можем уже работать на собственном качественном поле без ограничений. И пожелания от губернатора – это, конечно, зайти в сезон, выигрывать, радовать болельщиков и мы, и команда, он надеется, должны его в этом поддерживать. Самое главное, должна также радовать наших болельщиков в этом сезоне.

– Игорь Витальевич, футбол «Крыльев» как-то будет меняться в новом сезоне? Потому что в прошлом сезоне он был очень ярким, одним из самых зрелищных в РПЛ. Может быть, какие-то новые тактические идеи, понятное дело, без конкретики, но тем не менее.

– Тактические идеи есть всегда. Насколько будет футбол меняться? Конечно, покажет время. Мы сейчас не можем сказать, что у нас будет обязательно всё получаться, но мы, конечно, хотим играть в более качественный, сложный футбол. Но зависит это от многих факторов, в том числе и от исполнителей. Мы должны соответствовать тому уровню требований, который есть, надеюсь, у нас всё получится.

– Перед сезоном вы всегда называете трёх капитанов команды, кто им будет на этот сезон?

– Обычно такие вещи мы говорим на каком-то финишном совещании или собрании команды. У нас его ещё не было, это будет перед отъездом в Оренбург – мы проговорим такие базовые вещи. Но не думаю, что что-то кардинально будет меняться. Эти вещи важны, когда коллектив только строится, сейчас он хоть и без каких-то лидеров, всё-таки, достаточно устоявшийся.

– Оцените старт сезона – «Оренбург» и «Зенит» на выезде, потом «Торпедо» на выезде. Это влияет как-то на подготовку, может, на ваши мысли?

– Кто-то может сказать: «лёгкий календарь, два дебютанта из ФНЛ, плюс «Зенит» на выезде – совсем лёгкий матч» (улыбается). Будем говорить так – меньше всего можно ругать команду, когда на выезде проигрывает «Зениту» и в какой-то мере этот матч может быть психологически легче. Но у нас чемпионат такой, что каждая команда уже много лет может отнять очки у другой. В прошлом сезоне все команды, которые вылетели, до самого последнего тура ни одного матча не сыграли так, чтобы их кто-то «прошёл» с запасом – всё время команды, даже вылетевшие, отбирали у других очки. Ни одного лёгкого матча и, уверен – те, кто зашёл сейчас, такие же крепкие команды, которые перед собой ставят задачи. Это будут сверхсложные игры, мотивированные команды, которые только зашли, в том числе и «Оренбург», перед своими зрителями на искусственном поле, в такую температуру, на сколько я знаю, там в районе тридцати пяти, может быть. Будет весело.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео