Болельщик "Крыльев" сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче с "Арсеналом"

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Первая домашняя игра "Крыльев Советов" в 2022 году стала особенной для болельщиков Анатолия и Анастасии. Матч прошел накануне на "Солидарность Самара Арене", пишет sova.info.

Анатолий сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии. Этот момент попал в объектив камеры клубного телевидения. Девушка приняла предложение своего возлюбленного.

- Одной семьей болельщиков "Крыльев" стало больше. Благополучия вам, "зелено-бело-синие"! - отметили в пресс-службе самарской команды.

Игра "Крыльев Советов" против "Арсенала" завершилась вничью - 2:2.

Видео: "Крылья Советов"/СОВА

Фото: скриншот видео