«Матч ТВ»: Игорь Осинькин не прощался с болельщиками после игры со «Спартаком»

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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил «Матч ТВ», что главный тренер Игорь Осинькин не прощался с болельщиками после игры со «Спартаком» и продолжает работу с самарской командой.

В воскресенье «Крылья Советов» в домашнем матче 29‑го тура МИР РПЛ уступили «Спартаку» со счетом 0:2. После игры Осинькин подошёл к трибунам, помахал болельщикам рукой и поаплодировал им.

— Что это означает? Осинькин покидает клуб?

— Ничего такого не было. Осинькин с нами, — сказал Пименов «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре команда Игоря Осинькина сыграет 24 мая на выезде с «Факелом».