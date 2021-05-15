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"Крылья" завершили сезон победой: "Крылья Советов" - "Балтика" - 1:0

15 мая 2021 17:51
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Самарцы набрали 101 очко и установили новый рекорд лиги.

В последнем матче сезона "Крылья Советов"в Калининграде встречались с "Балтикой".

Единственный в игре гол был забит на 19 минуте встречи.

Егор Голенков вколотил головой мяч в сетку ворот – 0:1.

"Крылья Советов" довели счет забитым мячам в первенстве до 100.

Самарцы набрали 101 очко и установили новый рекорд лиги. 

Самарцы довели беспроигрышную серию до 17 матчей (16 побед, 1 ничья, разница мячей 49:7).

24-ий матч в первенстве ворота нашей команды остались "сухими", передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" Победа рекорд лиги

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