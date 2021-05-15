В последнем матче сезона "Крылья Советов"в Калининграде встречались с "Балтикой".
Единственный в игре гол был забит на 19 минуте встречи.
Егор Голенков вколотил головой мяч в сетку ворот – 0:1.
"Крылья Советов" довели счет забитым мячам в первенстве до 100.
Самарцы набрали 101 очко и установили новый рекорд лиги.
Самарцы довели беспроигрышную серию до 17 матчей (16 побед, 1 ничья, разница мячей 49:7).
24-ий матч в первенстве ворота нашей команды остались "сухими", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"