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В последнем матче сезона "Крылья Советов"в Калининграде встречались с "Балтикой".

Единственный в игре гол был забит на 19 минуте встречи.

Егор Голенков вколотил головой мяч в сетку ворот – 0:1.

"Крылья Советов" довели счет забитым мячам в первенстве до 100.

Самарцы набрали 101 очко и установили новый рекорд лиги.

Самарцы довели беспроигрышную серию до 17 матчей (16 побед, 1 ничья, разница мячей 49:7).

24-ий матч в первенстве ворота нашей команды остались "сухими", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"