"Крылья" уступили "Спартаку", пропустив с пенальти – 0:1

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На "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" принимали московский "Спартак". В первом тайме счет в матче открыт не был, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 67 минуте встречи, после вмешательства системы VAR, главный арбитр встречи назначил пенальти, определив, что после углового удара Сергей Божин сыграл рукой. С одиннадцатиметровой отметки пробил Александр Соболев, Иван Ломаев, игравший по удару, не смог дотянуться до мяча, прошедшего в притирку со штангой. Нападающий "Спартака" и экс-игрок "Крыльев" демонстративно не стал праздновать забитый гол.

Итог: поражение – 0:1.

На 76 минуте матча вышел на замену Сергей Пиняев, это дебют 16-летнего игрока "Крыльев" в Премьер-лиге.

Следующий матч наша команда проведет в Туле против "Арсенала". Игра 3-го тура Тинькофф РПЛ состоится в субботу, 7 августа, в 18:30.

Фото: ФК "КС"