Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
Благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Женщина в Самарской области попала под электричку
Женщина в Самарской области попала под электричку
Гуманитарная помощь жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Гуманитарная помощь доставлена жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.99
-2.99
EUR 103.03
-2.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков

13 октября 2023 13:42
36
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков

Нарушение было допущено на матче волжан с «Ахматом» 4 октября 2023 года.

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уличен в нарушении на матче с «Ахматом». Речь идет о скандировании болельщиками команды оскорбительных выражений. Решение принял 11 октября 2023 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Надзорный орган постановил оштрафовать волжан на 20 тыс. рублей.

Матч «Крыльев Советов» с «Ахматом» из Грозного прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена». Игра состоялась в пятом туре группового этапа РПЛ Кубка России. Волжане уступили соперникам со счетом 0:3, пишет СитиТраффик.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
13 октября 2023, 13:38
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Футбол в Самаре
18
Продолжается продажа билетов на матчи "Крыльев Советов" с "Оренбургом" и "Уралом"
12 октября 2023, 12:29
Продолжается продажа билетов на матчи "Крыльев Советов" с "Оренбургом" и "Уралом"
28 октября и 11 ноября пройдут матчи 13 и 15 тура МИР РПЛ против "Оренбурга" и "Урала" соответственно. Спорт
329
Самарских футбольных болельщиков приглашают в Нижний Новгород
05 октября 2023, 11:50
Самарских футбольных болельщиков приглашают в Нижний Новгород
8 октября «Крылья Советов» проведут матч с «Пари Нижний Новгород». Футбол в Самаре
506
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
140
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
101
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023  12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
352
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
478
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
546
Весь список