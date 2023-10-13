«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков

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Нарушение было допущено на матче волжан с «Ахматом» 4 октября 2023 года.

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уличен в нарушении на матче с «Ахматом». Речь идет о скандировании болельщиками команды оскорбительных выражений. Решение принял 11 октября 2023 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Надзорный орган постановил оштрафовать волжан на 20 тыс. рублей.

Матч «Крыльев Советов» с «Ахматом» из Грозного прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена». Игра состоялась в пятом туре группового этапа РПЛ Кубка России. Волжане уступили соперникам со счетом 0:3, пишет СитиТраффик.