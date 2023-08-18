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В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику".
"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2
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"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2

18 августа 2023 22:42
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В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику".

В пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Казани встречались с "Рубином".

На 8 минуте матча после навеса Гленна Бейла Никита Салтыков отправил мяч в ворота хозяев поля, но гол не был засчитан из-за положения вне игры.

Через три минуты, на 11 минуте встречи, навес со штрафного экс-самарца Дмитрия Кабутова замкнул Алексей Грицаенко – 1:0.

"Крылья" отыгрались через четыре минуты. Александр Солдатенков длинной передачей со своей половины поля вывел Бенхамина Гарре один на один, который спокойно переиграл Юрия Дюпина – 1:1.

На 40 минуте встречи главный арбитр встречи Сергей Цыганок после просмотра VAR усмотрел игру рукой со стороны Гленна Бейла и назначил пенальти. Удар Мирлинда Даку с одиннадцатиметровой отметки Иван Ломаев парировал, но первым на добивании оказался Александр Мартынович – 2:1.

За минуту до конца основного времени Гленн Бейл получил второе в мачте предупреждение и пропустит ближайшую игру.

В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра 6 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 27 августа, в 18:30. сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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