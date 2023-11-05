"Крылья Советов" в гостях уступили "Краснодару" - 1:2

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В 14-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром".

Счет в матче был открыт на 16 минуте встречи, получив передачу с центра поля отличился Джон Кордоба – 1:0.

На 74 минуте встречи навес Батчи замкнул Олусегун, головой отправив мяч в ворота самарцев – 2:0.

За 5 минут до конца основного времени с передачи Николая Рассказова ударом с линии вратарской отличился Владимир Писарский – 2:1.

Гол Владимира Писарского стал для него первым за "Крылья Советов" в Мир РПЛ, предыдущие 4 гола нападающий за нашу команду забил в Кубке России.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают екатеринбургский "Урал". Игра 15 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 11 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ПФК "КС"