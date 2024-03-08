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"Крылья" впервые в текущем чемпионате проиграли на "Солидарность Самара Арене" (6 побед, 3 ничьи).
"Крылья Советов" - ЦСКА - 0:2
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"Крылья Советов" - ЦСКА - 0:2

8 марта 2024 16:12
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"Крылья" впервые в текущем чемпионате проиграли на "Солидарность Самара Арене" (6 побед, 3 ничьи).

В 20-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.

Счет в матче открыли гости на третьей минуте встречи. После подачи углового головой в сетку ворот мяч переправил Виллиан Роша – 0:1.

На четвертой минуте второго тайма опять после углового после вновь отличился Виллиан Роша – 0:2.

На 83 минуте встречи за фол на Никите Салтыкове главный арбитр встречи назначил пенальти, который не смог реализовал Франко Орозко.

"Крылья" впервые в текущем чемпионате проиграли на "Солидарность Самара Арене" (6 побед, 3 ничьи).

В следующем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Воронеже сыграют с "Факелом". Матчи этого тура запланированы на 23-25 апреля, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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