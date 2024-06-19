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"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне

19 июня 2024 13:56
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"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне

 

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев" провели первую тренировку в новом сезоне. Занятие проходило на стадионе "Металлург".

Сбор продлится в Самаре до 22 июня. Следующий этап подготовки пройдет в Казани.

Состав команды на первый учебно-тренировочный сбор:

вратари: Иван Ломаев, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников;

защитники: Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Алексей Лысов, Николай Рассказов;

полузащитники: Сергей Бабкин, Иван Бобер, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Франко Орозко, Артем Соколов, Владимир Хубулов, Денис Якуба;

нападающие: Егор Карпицкий, Владимир Писарский, Павел Попов, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.

Отсутствуют Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Кирилл Печенин и Амар Рахманович из-за участия в сборах своих национальных команд.

Фернандо Костанца в связи с рождением ребенка присоединится позже.

Вместе с основным составом будут тренироваться молодые игроки.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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