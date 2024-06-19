"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев" провели первую тренировку в новом сезоне. Занятие проходило на стадионе "Металлург".
Сбор продлится в Самаре до 22 июня. Следующий этап подготовки пройдет в Казани.
Состав команды на первый учебно-тренировочный сбор:
вратари: Иван Ломаев, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников;
защитники: Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Алексей Лысов, Николай Рассказов;
полузащитники: Сергей Бабкин, Иван Бобер, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Франко Орозко, Артем Соколов, Владимир Хубулов, Денис Якуба;
нападающие: Егор Карпицкий, Владимир Писарский, Павел Попов, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.
Отсутствуют Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Кирилл Печенин и Амар Рахманович из-за участия в сборах своих национальных команд.
Фернандо Костанца в связи с рождением ребенка присоединится позже.
Вместе с основным составом будут тренироваться молодые игроки.
Фото: сайт ФК