"Крылья Советов" проиграли "Уфе"  – 1:2

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"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Уфу".

Счет в матче открыли гости на 12 минуте встречи. Юрий Журавлев сильным ударом отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Счет в мачте "Крылья" сравняли на 68 минуте. Фернандо головой отправил мяч в сетку ворот "Уфы" – 1:1.

На 87 отличился Гамид Агалларов, установив окончательный счет матча – 1:2.

В следующем матче Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречаются с "Ростовом". перенесенная игра 19-го тура состоится в среду, 6 апреля, в 20:00.

Фото: ФК "КС"