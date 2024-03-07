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«Крылья Советов» приглашают на первый домашний матч в 2024 году

7 марта 2024 09:40
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«Крылья Советов» приглашают на первый домашний матч в 2024 году

В пятницу, 8 марта, на «Солидарность Самара Арене» состоится матч 20 тура МИР РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени. «Крылья Советов» после возобновления сезона находятся на 8 месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что «Крылья Советов» остаются лидерами по забитым мячам в текущем чемпионате и не проиграли во всех 9 домашних матчах чемпионата в этом сезоне. Команда на родном стадионе 6 раз победила и трижды сыграла вничью.

Во многом благодаря активной поддержке болельщиков. Это придает команде уверенности перед встречей с ЦСКА.

Более того, для каждого домашнего матча разрабатывается уникальная развлекательная программа, которая включает в себя игровые зоны для детей, творческие мастерские, аквагрим, выступления лучших коллективов Самары, бесплатные угощения для болельщиков в атрибутике, социальные и образовательные мероприятия, викторины и розыгрыши призов, автограф-сессии с футболистами «Крыльев», а также выступления звездных артистов.

Теги: Крылья Советов Футбол

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