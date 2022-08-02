"Крылья Советов" объявляет розыгрыш для юных болельщиков команды

ПФК "Крылья Советов" объявляет розыгрыш для юных болельщиков нашей команды. 25 победителей в возрасте от 7 до 12 лет получат уникальную возможность вывести футболистов на матч 4-го тура МИР РПЛ между "Крыльями" и "Динамо".
Поединок пройдет на "Солидарность Самара Арене" 7 августа и начнется в 18:30.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:
- приобрести взрослый и детский билет на матч "Крылья Советов" – "Динамо" (если вы владелец абонемента — приобретать билет нужно только для ребёнка);
- заполнить электронную форму на сайте "Крыльев Советов" по ссылке;
- дождаться результатов розыгрыша.
Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 10:00 5 августа, сооющает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФУ "КС"