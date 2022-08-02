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Выведи футболистов на матч "Крыльев" с "Динамо"!
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"Крылья Советов" объявляет розыгрыш для юных болельщиков команды

2 августа 2022 20:35
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Выведи футболистов на матч "Крыльев" с "Динамо"!

ПФК "Крылья Советов" объявляет розыгрыш для юных болельщиков нашей команды. 25 победителей в возрасте от 7 до 12 лет получат уникальную возможность вывести футболистов на матч 4-го тура МИР РПЛ между "Крыльями" и "Динамо".

Поединок пройдет на "Солидарность Самара Арене" 7 августа и начнется в 18:30.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

- приобрести взрослый и детский билет на матч "Крылья Советов" – "Динамо" (если вы владелец абонемента — приобретать билет нужно только для ребёнка);

- заполнить электронную форму на сайте "Крыльев Советов" по ссылке;

- дождаться результатов розыгрыша.

Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 10:00 5 августа, сооющает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФУ "КС"

Теги: Крылья Советов

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