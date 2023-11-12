Как прошел матч «Крылья» – «Урал»: инклюзивная развлекательная программа и яркая победа

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В субботу, 11 ноября на «Солидарность Самара Арене» прошел матч 15 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уралом».

Футбольный клуб совместно с FONBET подготовили для болельщиков инклюзивную развлекательную программу к Международному дню слепых.

Наша команда вышла на поле в специальных футболках: слово «Самара» на форме написано шрифтом Брайля.

Для всех болельщиков была доступна зона FONBET. Партнер клуба подготовил множество активностей: кастомайзер с уникальными принтами, розыгрыш игровой майки, автоматы-хватайки, глинтвейн и FONBET-комбо.

Обширная развлекательная программа всех болельщиков ожидала в зоне гостеприимства: автограф-сессия с Максимом Витюговым, розыгрыш наушников от BQ, выступление артистов студии инклюзивного творчества, а также угождали всех болельщиков ароматными и сытными «НеУральскими» пельменями.

В музее «Крыльев Советов» проходила просветительская акция «Открытая лабораторная», где все желающие смогли послушать лекции от автора подкаста о футболе Федора Замыцкого.

Перед матчем болельщики смогли принять участие в квизе на платформе MyQuiz. Подарок победителю вручил Максим Витюгов.

Болельшиков ждут на следующем домашнем матче «Крыльев Советов» против «Локомотива», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"