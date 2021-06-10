Кабутов и Якуба подписали новые контракты с "Крыльями Советов"

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Два игрока "Крыльев Советов" продлили свои трудовые отношения с нашим клубом. Полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов".

Оба игрока пополнили нашу команду в 2019 году. Денис Якуба за это время провел 30 матчей, Дмитрий Кабутов – 75 игр. В минувшем сезоне Дмитрий удостоен специального приза от ФНЛ как игрок, отдавший больше всех голевых передач – 15, сообщается на сайте ФК.

– Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в "Крыльях". Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.