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Кабутов и Якуба подписали новые контракты с "Крыльями Советов"

10 июня 2021 13:25
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Кабутов и Якуба подписали новые контракты с Крыльями Советов"

Два игрока "Крыльев Советов" продлили свои трудовые отношения с нашим клубом. Полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов".

Оба игрока пополнили нашу команду в 2019 году. Денис Якуба за это время провел 30 матчей, Дмитрий Кабутов – 75 игр. В минувшем сезоне Дмитрий удостоен специального приза от ФНЛ как игрок, отдавший больше всех голевых передач – 15, сообщается на сайте ФК.

– Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в "Крыльях". Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Теги: "Крылья Советов" спорт футбол футболисты

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