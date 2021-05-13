Иван Сергеев: Хочу поблагодарить болельщиков, они были очень достойны победы

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Лучший бомбардир Иван Сергеев ответил на вопросы после финала Кубка России, сообщается на сайте ФК.

– Иван, понятно, что финал для команды получился отрицательный, видно, что слезы еле сдерживаешь...

– Даже не знаю, что сказать... Хочу поблагодарить болельщиков, они были очень достойны победы. Наша команда, прошла такой тяжелый путь, дошла до финала. Играли достойно. Нам не повезло. Повезло "Локомотиву". Поздравляю их с победой в Кубке. Эмоции, конечно, отрицательные, настраивались только победить, но не получилось праздника для нас не для Самары.

– "Крылья" играли, как в ФНЛ, задорно, все в атаку, вообще не было различая в установке на игру?

– Нет. Я повторюсь, как и во всех интервью. Мы играем в свой футбол, что мы продемонстрировали на протяжении всей игры. Выглядели очень достойно, в первом тайме переиграли полностью. Но у всех бывают ошибки. Нам не повезло. Не знаю, что сейчас сказать, только поблагодарю весь наш клуб, всю команду, административно-технический состав, руководство, болельщиков, всю Самару. Благодаря всем им мы дошли до финала, но проиграли.

– Первый твой матч, в такой атмосфере, не волновался?

– Нет. Всё спокойно. Финал финалом, но это обычная игра, соперник такие же футболисты, как и мы. Мы ничего не боялись, думаю, все видели как мы играли. После финального свистка нам аплодировали: "Молодцы". Не знаю, что еще сказать, просто очень обидно.