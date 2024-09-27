Информация о предстоящем матче «Крылья Советов» – «Химки»

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Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 15:30.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 13:30 – 18:30

При оформлении Карты Болельщика в день матча в мобильных пунктах МФЦ на стадионе можно также получить билет.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн, KASSIR.RU или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на «Металлурге», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Кассы на стадионе расположены на 2 и 3 гейтах и открыты с 15:30.

Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона.

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

- трамваи №11 и №12 будут ожидать на конечной остановке «Солидарность Самара Арена»;

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя», сообщает пресс-служба ПФК "КС".