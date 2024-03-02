Игроки самарских "Крыльев" вошли в расширенный состав сборной России

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О введении в состав мартовских сборов самарских игроков стало известно 1-го числа, сообщает пресс-служба "КС". Для футболистов это не первый опыт игры в составе общероссийской команды, они играли за страну в ноябре.

Ближайший матч сборной пройдет 21 марта в Москве против Сербии (0+), а 25 марта - против команды Парагвая (0+).

Кроме того, в составе молодежной сборной в марте сыграет самарский футболист Никита Салтыков. Он так же, как и его коллеги, уже участвовал в составе российской "молодежки" в ноябре.

В марте сборная проведет три матча (0+): 21 марта они встретятся со сборной Уругвая, 23 марта - с молодежной сборной "Насьональ" Монтевидео, а 25 марта сыграют против "Монтевидео Сити Торке", U-21 пишет Сова.