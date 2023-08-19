Игорь Осинькин: Я бы хотел более рациональной игры

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После матча с "Рубином" главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

– Вроде бы в начале игры казалось, что мы готовы к тому, чтобы доминировать, побеждать, быть лучше соперника, но какие-то ошибки, в первую очередь быстрые голы. После того как пропустили голы вернулись не очень хорошо. После первого быстро вернулись, но в целом я бы хотел более рациональной игры. Мы хотели безэмоциональной игры. Просто сделать всё быстро и этого хватит. Но сейчас подошел такой период, когда накопилась уже усталость и наша молодёжь сыграла в этом матче очень неровно. Были хорошие моменты, но были и те, которые надо лучше исполнять, поэтому мы проиграли. Но идём дальше. Это полезная игра.

– Насколько сложно принимать поражения, учитывая, что во втором тайме "Рубин" явно приближался к своим воротам и были элементы и затяжки игры. Достаточно часто казалось, что футболисты больше валяются на поле. Вы согласны с тем, что по характеру матча "Крылья" не заслужили поражения?

– Пожалуй, да. Если эту концовку убрать, где мы действительно раскрылись, наверное, не заслужили поражение. Конечно, хотелось, чтоб судьи лучше управлялись с такими моментами: затяжка времени. Очень мало мы играли. Я не чувствовал, что судья хочет сделать так, чтобы он поторопил одну из команд, которая задерживает игру, лишает и болельщика зрелища определенного. Коснусь судейства в двух словах, что это, наверное, не очень хороший пенальти, об этом будут разговаривать. Этот пенальти был решающий во встрече, и он перевернул всю игру. Говорили, что такие пенальти не будут ставить, но пока у нас продолжение прошлой песни.

– Какие аспекты затронули во время центрального круга, если не секрет?

– Точно не судейство. Мы говорили, что надо иметь характер и этот характер — не значит биться как птица. Надо иметь характер, чтобы под любым давлением уметь играть в тот футбол, который мы умеем. Вся ситуация на поле, соперник, жара или судейские моменты сломали нашу игру, сломали легко. Мы не должны так легко ломаться, мы должны лучше реагировать. Мы потеряли нить игры, слишком стали торопиться.

– Как дела у Гарре? Насколько всё серьёзно?

– У Гарре травма, да, к сожалению, доиграть даже в первом тайме не смог. В перерыве мы его заменили. Характер травмы скажем потом, когда проведем обследование.

– Вы готовились к такому "Рубину"? Чем-то он Вас удивил? Или это та же команда, что и была в 5 турах?

– Не надо оценивать свою команду так низко, потому что в предыдущих турах, если бы она одержала победу с "Оренбургом" и с "Локомотивом", то сейчас бы вообще по-другому разговаривали, поэтому нормальной была игра. Большинство матчей, которые были похуже. Не по моментам, а по содержанию. Достойно играли. Я не могу сказать, что был какой-то провал. Не меняет судейство команд. Не бывает чудес таких. Чуть лучше настроились, чуть лучше подготовились, набрали форму. И всё это по чуть-чуть и никогда "Рубин" не показывал провальный футбол.

Фото: ФК "КС"