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Игорь Осинькин: Во втором тайме мы сыграли очень хорошо

24 февраля 2023 11:44
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Игорь Осинькин: Во втором тайме мы сыграли очень хорошо

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России против "Динамо" (2:1), сообщается на сайте ФК.

– Конечно, эмоции сейчас положительные. Но матч был трудный. Было сложно поле, сложная погода. Отсюда дополнительные эмоции. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы, конечно, рады, что победили. Но если проанализировать матч, то минут 30 в первом тайме мы были близки к слову "провалили". Начали неплохо, в концовке вернулись в игру, но большой кусочек матча оставил неприятные впечатления. Мы не можем быть этим довольными. Мы неправильно играли в тактическом плане, "Динамо" могло забивать. Допускали нехарактерные для нас ошибки. Но я рад, что мы смогли перезагрузиться в перерыве, поговорить, пообщаться, найти в себе силы, понимание, отношение к игре. Мы стали играть лучше. Второй тайм был с нашей стороны хороший. Мы по праву выиграли его. Остается только поздравить ребят с тем, что такая важная победа над хорошей командой была сегодня.

– Какие цели стоят в Кубке России перед "Крыльями"?

– Когда вы спросите это у "Зенита" или "Спартака", вам, наверное, более конкретно скажут. Я скажу, что мы выкладываемся в каждом матче. До вершин еще далеко. Мы стараемся сейчас идти от игры к игре. Да, мы победили, но еще ничего не решено. Все основные действия будут во втором матче. Мы готовимся к нему. Если скажете про чемпионат, то мы тоже не в зоне комфорта. Мы должны биться за каждый мяч в каждом матче. Иначе быть не может. Мы на это настраиваем ребят.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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