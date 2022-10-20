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Игорь Осинькин: во всех матчах мы стараемся на 100%

20 октября 2022 23:32
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Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итог матча против «Зенита».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:2).

– Это был матч, в котором мы могли проиграть и с более крупным счетом. Но в конце у нас были моменты, чтобы счет сравнять. Создали определенное давление. Но в первом тайме мы были не очень активны. «Зенит» доминировал. Хоть и не создал достаточное количество моментов. Во втором тайме после второго гола мы стали лучше переходить из обороны в атаку, стали лучше контролировать мяч, создавали моменты. Но если брать все 90 минут, счет мог быть крупнее.

– Вы не прикидывали, какое место в группе удобнее – второе или третье?

– Второе все равно удобнее. Чтобы проходить дальше, а не просто играть, у второго места больше шансов. Матчи с очень мотивированной командой Первой лиги, в феврале, когда не набрали форму, 100% на выезде. Мы бы хотели занять второе место, но в нашей группе – это сложно.

– Расскажите, о чем говорили с командой после матча на поле?

– Мы говорим на поле, потому что трудно всех собрать потом вместе. У меня два интервью, ребята собираются, у них тоже интервью. Мы говорим там об организационных моментах. Как ведем себя завтра, кому какая нагрузка нужна дополнительно. Второе – краткие итоги игры. Эмоциональные, возможно, без углубленных разборов. У нас был важный матч. Может, показалось, что мы сделали замены, значит не на 100% настраиваемся на этот турнир. Но это не так. У нас молодая команда, мы каждым шагом стремимся доказывать, прогрессировать, настрой всегда максимальный.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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