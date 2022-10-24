Игорь Осинькин: вдесятером, без крайних защитников было сложно

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 14-го тура МИР РПЛ против «Урала» (1:2).

– Мы плохо вошли в игру. На 3-ей минуте получает травму Зотов, в этом же моменте был эпизод у Газинского. После этого мы не контролировали игру. Пропустили быструю атаку, пропустили выход за спину, которого не должно было быть. Из-за красной карточки потеряли еще одного крайнего защитника. Из всех крайних защитников – у нас выбыли все. Как могли – перестраивались в рамках своих возможностей. Вдесятером, без крайних защитников было сложно. Во втором тайме мы сыграли лучше, забили гол, наиграли на этот гол. Но на победу не могли претендовать.

– У вас схема с оттянутыми центральными полузащитниками. Часто они бросали свою зону, поэтому «Урал» часто бил по воротам?

– Действительно, сыграли не очень хорошо, есть вопросы. Но когда ты играешь вдесятером, тебе надо отыгрываться, ты не можешь не поднимать одного из хавбеков, чтобы оказывать давление на соперников. Иначе, ты просто останешься без мяча. Мы полтора тайма играли вдесятером. В первую очередь отсюда все идет.

– Вопрос по красной карточке. Была ли она?

– Рука была, она была перед грудью. Не знаю, можно сказать, что любой тренер в такие моменты, которые касаются его команды, будет предвзят. Умышленной игры не было. Думаю, желтой карточки в этой ситуации должно было хватить. Мы получили двойное наказание. К тому же, Барач стоял в воротах. Мяч летит в грудь, в этот момент движение руки – оно непроизвольное. Но нас наказали в этой ситуации.

Фото: ФК "КС"