Я нашел ошибку
Главные новости:
Так Маск ответил шахматисту Каспарову* на критику своего мирного плана по Украине.
Илон Маск обозвал шахматиста Каспарова* идиотом 
К сожалению, обратить эти изменения вспять невозможно. Остановить или, что лучше, предотвратить их развитие можно только отказавшись от употребления алкогольных напитков.
Врач-невролог Клиник СамГМУ  рассказал о развитии органического расстройства личности на фоне употребления алкоголя
Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча против «Урала».
Игорь Осинькин: вдесятером, без крайних защитников было сложно
В следующем туре «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Пари Нижний Новгород».
«Крылья Советов» в Екатеринбурге проиграли «Уралу» - 1:2
Общий ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, составляет не менее 6 миллионов рублей.
В Самарской области условный срок получила экс-чиновница МКУ за махинации при покупке квартир для детей-сирот
Новый автотранспорт активно используется для организации работы мобильных медицинских бригад.
Специалисты Октябрьской горбольницы оказывают медицинскую помощь на новых автомобилях на базе «Лады-Гранта»
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Самарец, специально совершивший наезд на полицейского, будет отвечать перед судом
Буторе занимал должность вице-президента в 2015–2020 годах. В этот период, в 2018 году, он был удостоен российской награды — ордена Дружбы.
Бывший вице-президент Бурунди Буторе получил российское гражданство
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: вдесятером, без крайних защитников было сложно

24 октября 2022 23:02
96
Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча против «Урала».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 14-го тура МИР РПЛ против «Урала» (1:2).

– Мы плохо вошли в игру. На 3-ей минуте получает травму Зотов, в этом же моменте был эпизод у Газинского. После этого мы не контролировали игру. Пропустили быструю атаку, пропустили выход за спину, которого не должно было быть. Из-за красной карточки потеряли еще одного крайнего защитника. Из всех крайних защитников – у нас выбыли все. Как могли – перестраивались в рамках своих возможностей. Вдесятером, без крайних защитников было сложно. Во втором тайме мы сыграли лучше, забили гол, наиграли на этот гол. Но на победу не могли претендовать.

– У вас схема с оттянутыми центральными полузащитниками. Часто они бросали свою зону, поэтому «Урал» часто бил по воротам?

– Действительно, сыграли не очень хорошо, есть вопросы. Но когда ты играешь вдесятером, тебе надо отыгрываться, ты не можешь не поднимать одного из хавбеков, чтобы оказывать давление на соперников. Иначе, ты просто останешься без мяча. Мы полтора тайма играли вдесятером. В первую очередь отсюда все идет.

– Вопрос по красной карточке. Была ли она?

– Рука была, она была перед грудью. Не знаю, можно сказать, что любой тренер в такие моменты, которые касаются его команды, будет предвзят. Умышленной игры не было. Думаю, желтой карточки в этой ситуации должно было хватить. Мы получили двойное наказание. К тому же, Барач стоял в воротах. Мяч летит в грудь, в этот момент движение руки – оно непроизвольное. Но нас наказали в этой ситуации.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
246
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
248
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
732
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
5571
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
644
Весь список