Игорь Осинькин: самарский футбольный клуб «Крылья Советов» находится в состоянии постоянного напряжения

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» находится в состоянии постоянного напряжения. Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Осинькин во время пресс-конференции после матча с тольяттинским «Акроном», пишет 63.ру.

— Скажу так: то, что эти все бесконечные вбросы, которые начались с августа месяца, бьют по команде, — это просто факт. У меня отрезали руку (речь идет об уходе из клуба спортивного директора Сергея Корниленко — Прим. ред.). Нормальную, здоровую, рабочую правую руку. Теперь мне сложнее. Что касается команды, и вот тут точно уже без аллегорий, это была душа команды, — заявил Игорь Осинькин.

Первые слухи о плачевном положении «Крыльев Советов» появились как раз в августе 2024 года. Тогда прошло только 5 игр нового сезона Российской Премьер-лиги, но за это время самарские футболисты смогли одержать только одну победу (в матче с «Факелом»). Московскому «Динамо», «Спартаку», «Зениту» и «Ростову» волжане проиграли.

На волне неудач клуба начали просачиваться слухи о возможном досрочном расторжении контракта с Игорем Осинькиным. Но сам главный тренер объяснил череду поражений преимуществом соперников и не самым хорошим состоянием команды.

В начале октября, после очередного поражения, на этот раз от «Локомотива», болельщики начали активно поддерживать специалиста из Чертаново. Да и сам Игорь Осинькин не сдержал эмоций. На следующий день фанаты опубликовали в интернете петицию в защиту руководителя тренерского штаба.

После этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями «Крыльев Советов». Он заявил, что контракт с Игорем Осинькиным не планируют разрывать до конца сезона. Но решение о дальнейшей работе с тренером будут принимать уже после всех матчей. По словам главы региона, самарским футболистам необходимо оказаться в верхней половине турнирной таблицы, не ниже восьмого места.

Тем не менее, уже в конце октября 2024 года из клуба ушёл спортивный директор Сергей Корниленко.