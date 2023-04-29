Игорь Осинькин: "Против таких команд, как "Зенит" вдесятером играть сложно"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 25 тура МИР РПЛ против "Зенита", сообщает пресс-служба ФК "КС".

- С такой командой, как "Зенит" играть всегда тяжело. Мы настраивались, готовы были дать бой. По тому, как мы начали матч, понятно было, что мы не хотели отсиживаться в обороне. После нашего гола "Зенит" включил свой максимум. В этот момент было сложно с ними играть. Больше можно говорить об удалении. Оно решило исход встречи. Против таких команд, как "Зенит" вдесятером играть сложно. Нам было тяжело, но мы не прятались в обороне, мы пытались спасти игру, пытались в нее вернуться. Но после счета 1:4 стало понятно, что спасти это игру не получится. Стало ясно, что матч закончен.

- Как оцените игру Гленна Бейла в последних матчах?

- Он наш лидер. Он – человек, который может быть лидером в сложной ситуации. Уровень его игры в матчах с тяжелыми соперниками достаточно стабилен. То, что произошло сейчас – да, он подвел. Но это не совсем глупость. Было всем тяжело. Получилось, что поставили на нем пенальти. Он для нас важный игрок. Ошибаются все. Без ошибок невозможно играть. Вы должны понимать, что у нас было много изменений, это не дает сыгранности. Сегодня он играл на несвойственной позиции. Он очень полезен. Он нужен. Без него нам будет сложно в следующем матче.

- Что можно сказать о Богдане Овсянникове? Он уходил на перерыв основным вратарем. Почему сегодня Цыпченко играть не на острие атаки?

- У нас много травм. У нас травмированы 4 центральных полузащитника. Единственный здоровый – Бабкин. Мы к нему выдвинули Бейла. Не все так просто. В каждом из таймов мы не отсиживались в обороне. Мы даже вдесятером пытались играть. На вратарские индивидуальности я не хочу переходить. У меня есть свои ответы на вопросы, у нас и Богдан имел практику. Если бы мы сегодня поставили Богдана, мы бы его подставили. Вопрос тут в том, зачем это надо было бы. У него не так много практики.

Фото: ФК "КС"