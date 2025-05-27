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Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»

27 мая 2025 12:09
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Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»

По решению сторон контракт, который заканчивается в мае, продлен не будет.

Игорь Витальевич принял нашу команду в июле 2020 года и сразу решил поставленную задачу по ее возвращению в футбольную элиту. С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, которая влюбила в себя многих болельщиков из разных регионов страны. Эксперты и специалисты отмечали атакующий и комбинационный стиль игры футболистов, которых тренер привел в «Крылья Советов».

В свой первый год в ФНЛ игроки под руководством наставника установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали Первенства.

Кроме этого, второй раз в российской истории нашей команде удалось выйти в финал Кубка России. С того сезона болельщики вновь стали возвращаться на домашний стадион, и каждый год их становилось больше.

Талант Игоря Осинькина раскрылся в работе с молодыми футболистами, многие из которых попали в ведущие клубы Чемпионата, кроме того, большая часть игроков получили приглашение в национальную сборную именно из самарского клуба.

Впоследствии все свои свои четыре сезона «Крылья Советов» провели в РПЛ. За этот период под его руководством было сыгранно 194 игры. Из них: 85 матчей победных, ничейных — 35.

Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера.

Фото: сайт ФК

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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