Игорь Осинькин: по второму тайму показалось, что мы ближе к победе

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА (2:2), сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Тяжелый матч. Физически и эмоционально. Он начался непросто. Соперник оказал давление на нас. У ЦСКА было преимущество. Были моменты, было непросто. Важно было это перетерпеть. Мы об этом сказали в перерыве. Я понимал, что мы уже возвращаемся в игру, находим возможности для атак. Но второй тайм мы начали с 0:1. Мы пропустили ни с чего, но потом сами забили со стандарта. Дальше, наверное, мы даже были ближе к победе. Во всяком случае, так показалось. Возможно, у ЦСКА другое мнение. Но матч завершился вничью. Учитывая ход первого тайма, я скажу, что, наверное, этот результат справедлив.

– Если вернуться к первому тайму, то было ощущение, что ЦСКА строит свои атаки компактно и по центру. Они часто оказывались у линии штрафной "Крыльев". Во втором тайме у них это не получалось. Какие изменения вы внесли?

– Да, у соперника много проходило по центру. Это то, что у ЦСКА получается в матчах и чемпионата. Нам удалось отодвинуть игру, начать самим атаковать. Мы начали выходить в атаку, смогли заставить соперника играть в других зонах.

Фото: ФК "КС"