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Игорь Осинькин о прошедшем матче: Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут
Игорь Осинькин о прошедшем матче: Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут
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Игорь Осинькин о прошедшем матче: Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут

29 марта 2025 18:18
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Игорь Осинькин о прошедшем матче: Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут

После матча с «Локомотивом» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

28 марта самарские «Крылья Советов» на своем поле разгромили московский «Локомотив» в 22 туре РПЛ. Игра завершилась победой волжан со счетом 5:1. 

На пресс-конференции главные тренер «КС» Игорь Осинькин прокомментировал итоги встречи, пишет Самара-КП. Он сказал, что эту победу команда посвящает своим болельщикам:

«Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут. Внутри для нас чувствовалась концентрация с первых минут. Испытываем удовлетворение, что с очень хорошей командой взяли три очка. Взяли три очень важных очка, на счет сейчас не хочу смотреть. Понимаю, что то, как легко нам получилось забить в первых моментах, сильно повлияло на характер встречи. Игра пошла по нашему сценарию, хотя в середине первого тайма мы часто были без мяча, позволяли сопернику заходить в штрафную через центр. В целом, наша хорошая игра, важная и эмоциональная победа. Много всего было. Это победа посвящена зрителям».

Также наставник самарского клуба отметил, что одной из причин удачного результата стало возвращение в обойму травмированных и дисквалифицированных футболистов.

«Кроме встреч с губернатором и болельщиками вы же не знаете, сколько мы внутри друг другу нервов потрепали. Всего было много. Это не может быть постоянно. Но разово на таком отрезке – наверно, мы все правильно сделали», - отметил Осинькин.

После финального свистка, показалось, что у игроков «Крыльев» наворачиваются слезы на глазах.

«Эмоциональная получилась неделька, очень эмоциональная. Наверно, это радость от победы, от того, что смогли не быть слабыми».

Кроме того, Игорь Осинькин подметил, что так начинать в других играх вряд ли удастся. Несмотря на то, что самарцам удалось улучшить эмоциональный фонд, ситуация в таблице тоже требует изменений, считает тренер «КС».

Фото: скрин видео сайт ФК

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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