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Игорь Осинькин о Писарском в «Крыльях»: «Пока он игрок нашей команды»

12 августа 2024 13:04
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Игорь Осинькин о Писарском в «Крыльях»: «Пока он игрок нашей команды»

«Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне. Самарцы на своем поле 11 августа обыграли воронежский «Факел» 2:0.

«Психологически очень сложный матч для обеих команд. И мы, и соперник не привыкли находиться так низко в таблице. Матч получился нервный, боевой. Много энергетики было в каждом единоборстве. Не было ситуации, где кто-то равнодушно или спокойно сыграл. Мы справились с этим давлением. Достаточно качественный матч провели. Счет 2:0 отражает характер игры», - сказал после игры наставник волжан Игорь Осинькин, пишет Самара-КП.

Специально приберегали замены до 70-ой+ минуты?

 «Фернандо приберегал. 3-4 матча он не играл из-за болезни. Я бы выпустил его и раньше, но Фернандо был готов только на это время. Была договоренность, что на это время он выйдет. Остальные замены? Олейников тренировался в «Ахмате», но не играл. Поймите, это другая нагрузка. По интенсивности игры начал проседать. Все замены были исходя из того, что мы видим, чувствуем».

С чем связана смена флангов Рассказова и Ежова?

«В первом тайме Галдамес не поднимался высоко. Мы понимали, что будет «позиционная» игра. Когда противник глубоко обороняется, таким быстрым футболистам как Рассказов и Ежов тесно. Им некуда бежать. Нет пространства, чтобы открыться за спины. Поэтому они должны смещаться в полуфланги, комбинировать. Это было запланировано. В первом тайме вышло ну так себе. Во втором тайме решили сыграть так и с первой минуты оказывали большое давление. И вернули их на свои позиции, уже когда вели в счете».

Отсутствие Рахмановича связанно только с травмой или трансферные слухи верны?

«На сегодняшний день Рахманович даже не тренируется с основным составом. В последнем матче перед чемпионатом он вывихнул голеностоп. Вывих оказался чуть сложнее, чем мы думали. Он даже ездил в Сербию на лечение. Вернулся 4-5 дней назад. Он не готов играть».

Роль Писарского: будет играть, уйдет?

«Пока он игрок нашей команды».

В первом тайме 0 ударов в створ. Игроки не брали инициативу на себя. Во втором тайме ситуация изменилась. Что нужно сделать, что игроки не боялись брать инициативу на себя?

«Про статистику: мне все равно, кто что считает. Как минимум я помню 2 удара перед вратарской: Шитова и Олейникова. Они были заблокированы, но точно летели в створ. Как их считать? Почему это не считается за удары? XG вообще – кто как придумал, так и считает. Трудно ориентироваться по таким цифрам. Что касается инициативы. Я понимаю, раньше мы были той командой, которая индивидуально сильная. Были люди, которые больше обводили. Из прошлого сезона это Гарре, Салтыков и т.д. Сегодня немножко другие футболисты играли в силу разных причин. Они тоже умеют играть, но их сильные качества построены на другой игре. Мы строили игру исходя из их сильных качеств. Совершенно не ограничивали их в креативе, индивидуальности. В раздевалке говорили как раз о креативности. Трудно играть с командами, которые показывают такой футбол (как «Факел»). До этого они играли с «Краснодаром». Посмотрите сколько в первом тайме допустили футболисты Воронежа у своих ворот. Мне кажется, мы больше создали. Не надо недооценивать воронежских футболистов. Это команда, которая на своих оборонительных действиях собаку съела».

В прессе на команду и вас было много давления. Насколько мешало готовиться к игре? Сброшен ли груз?

«Мы все выдергиваем из контекста. Оценка ситуации журналистами и профессионалами внутри клуба может быть разной. Мы действительно проиграли «Спартаку» и «Зениту». Но нельзя, исходя из этого, делать выводы, что все плохо. Вы знаете, что последние две игры «Динамо» проиграло «Спартаку» и «Зениту» тоже. Но почему-то об отставке Лички никто не говорит. А нас за эти проигрыши списали. Мы живы, мы собираемся играть. У нас очень сложный календарь. В этом месяце, включая Кубок, еще две игры с «Динамо» и одна со «Спартаком».

Ждете ли еще новичков?

«Ждем всегда. Когда они приедут, обязательно вам скажем. На сегодняшний день нужно оценить, что два новичка (Олейников и Галдамес) вышли в стартовом составе. Подтвердили свой уровень, Томас даже отметился голевой передачей. Мы не хотели просто брать футболистов. Мы хотели усиливаться. Была проведена большая работа, чтобы эти и другие футболисты приехали. Мы хотим стать лучше, сильнее. Приглашение футболистов – за счет чего мы можем стать лучше. Кроме того, у нас пришли два молодых футболиста: Дмитриев и Бабаев. Дмитриева вы уже увидели. Многие могли с ним познакомиться ранее, так как в том году много практики получил в «Урале». Нам нужен был четвертый крайний форвард. С приходом его и Бабаева на позицию крайних нападающих мы свою селекцию должны заканчивать».

 

 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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