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Игорь Осинькин: Нам важно правильно отреагировать на матч против "Рубина"

15 февраля 2022 13:52
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Игорь Осинькин: Нам важно правильно отреагировать на матч против "Рубина"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин в интервью корреспондентам "Матч ТВ" поделился мнением о ходе сборов.

– Очень сложные сборы. Мы потеряли в составе 4-5 человек. По ходу нам надо было принимать решения, наигрывать новых футболистов. Это все требовало и требует времени. У нас были болезни, травмы, они происходят в ненужные моменты. Перед матчем с "Рубином" мы лишились на тренировке трех игроков основного состава из-за травм. Двое из них – опорные полузащитники. Поэтому у нас, конечно, были сложности. Но думаю, что набирая форму, мы защитимся от такого рода неприятностей и стабилизируем состав. Вернутся травмированные, наиграем пришедших в последнее время футболистов и такого матча, как с "Рубином", больше не должно быть.

– Какого рода травмы у игроков?

– Все контактные моменты. Они на 3-5 дней, может, на неделю. Эти травмы получены в единоборствах.

– Вы сказали про ушедших игроков. Есть ли понимание, как их заменить, за счет каких ресурсов вы планируете это делать?

– Не считаю, что мы не знаем, что делать. Мы понимаем, что делать. Понимаем, кого будем наигрывать. Понимаем, что это большая работа. Она и в начале сезона не произошла по щелчку пальцев. Сейчас это работа идет. На все нужно время. Важно для нас – стабилизировать состав. Последние две игры мы планировали играть основным составом, но количество травм и потерь не позволило нам это сделать. Но мы понимаем, куда мы идем. Думаем, что дальше все будет более стабильно.

– Предполагаются ли какие-то еще изменения в составе? Как на вход, так и на выход.

– На выход, надеюсь, больше не будет. Загадывать, конечно, не хочу. На вход, надеемся, что в одну позицию мы сможем укрепиться. На это тоже нужно время. Нет футболистов, готовых сразу сюда прийти. А так как у нас одновременно два центральных защитника выбрали свой путь, мы сейчас, наверное, в первую очередь работаем по этой позиции.

– Чернов будет доигрывать до лета в "Крыльях", но потом уйдет в другую команду. Вам как тренеру что нужно делать в этой ситуации?

– Если мы говорим глобально, наигрывая состав на следующий сезон, то в спорной ситуации мы всегда будем выбирать футболиста, который имеет более долгосрочный контракт. Надо помнить о развитии и финансах, которые в клуб могут прийти. Учитывая, что у нас молодые футболисты. Но если того требует ситуация, то мы будем задействовать всех футболистов, включая Никиту Чернова. Сейчас он восстанавливается после повреждения, как только восстановится, будем смотреть на его качества.

– Как оцените новичков, которые уже пришли в команду. Как их оцените, понимают ли они ваши требования?

– Конечно, к этой ситуации можно подходить по-разному. Игнатьеву легче, он русскоязычный, он понимает тот футбол, в который мы играли. Но деталей нашей игры достаточно много. Он выдал хороший матч с "Астаной", с "Рубином" было чуть хуже, но это не только он, вся команда сыграла не очень хорошо. Мы создали достаточно много моментов, но если говорить об этой игре, то говорить об оборонительной игре. О Фернандо Костанце нужно понимать, что адаптация его в нашей стране будет дольше, чем у других. Но потенциал у него очень хороший. Отличные данные, бразильские. Он быстрый, техничный, мы на него надеемся. Но адаптация займет какое-то время.

– У вас есть понимание, почему такой получилась игра с "Рубином"? Это психология или играли на фоне нагрузок?

– Мы совершенно не сбалансированы в плане состава. Коваленко впервые играл в стартовом составе, он очень молодой футболист 2003 года. Еще несколько футболистов играли не так часто на этих позициях. На второй тайм у нас в опорной зоне играли футболисты, которые там не выступали, например, Дмитрий Цыпченко, который нападающий. Не то, что эти люди виноваты. Но большое количество замен и разбалансированность привели к тому, что мы дали сопернику контролировать встречу. Не важен счет, не важно то, как и мы играли. Важно, как мы отреагируем на эту ситуацию, а сделать мы это должны должным образом.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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