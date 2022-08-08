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Игорь Осинькин: Нам не хватило реализации моментов

8 августа 2022 12:55
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Игорь Осинькин: Нам не хватило реализации моментов

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 4-го тура МИР РПЛ против "Динамо" (0:2).

– Очень легко пропускаем голы. Здесь начали матч с пропущенного после стандарта гола. К 12 минуте мы пропустили после 3-го углового. Первые минуты, может, были не очень хорошими, но затем мы выровняли игру. Гол был неожиданным. Для нас он был нелогичным. Оставшееся время считаю, что команда играла неплохо. Мы создали достаточно моментов, выглядели с точки зрения стиля нормально. Играли агрессивно. Но не хватило голов, реализация подвела. Думаю, что у нас есть проблемы с составом, как и у "Динамо". Но у нас все прибавляют. Сегодня мы были более цельной командой, чем предыдущие игры.

– В двух из четырех матчей "Крылья" пропускают первыми и не забивают. Какую работу планируете провести?

– Вы видели, какие моменты мы не забивали. Почему мяч не залетел в ворота? Трудно ответить. Пропускаем из-за проблем с концентрацией. Но мяч не может найти дорожку сквозь игроков. Нам так забили, а у нас не залетел.

– Почему в старте вышел Евгеньев, а не Гапонов? Насколько Барач, который вышел на замену, готов больше играть?

– Барач тренировался неделю после месячного перерыва. В старте не могли его выпустить. Евгеньев – квалифицированный футболист, вышедший играть против своего бывшего клуба. Мы хотели сделать эмоциональный посыл, что мы вместе, что мы на него рассчитываем. Не считаю, что он сыграл плохо. У нас 4 центральных защитника. Тут, в отличии от других позиций, у меня хорошая головная боль, кого ставить. В других позициях конкуренция значительно ниже.

– Выбор в пользу Цыпченко связан с тем, что он лучше встроен в игру? Шитов и Хубулов еще не встроились в нее?

– Шитов и Хубулов очень мало в команде. Если мы говорим о Евгеньеве, как о футболисте, который порядка 100 матчей в Премьер-лиге сыграл, то у Хубулова их не было, у Шитова один матч, выход на замену в "Спартаке". Они не имели у нас ни одного матча пока в старте, потому что пришли после последней контрольной игры. Мы до конца не понимаем, как они поведут себя в той или иной ситуации. В этой игре никто явно не выпадал. Встроенность для меня имеет значение. Я за то, чтобы футболисты, выходя на поле, все понимали и знали про требования, которые существуют в команде. Хубулову и Шитову есть, что доказывать. Но они очень хорошо выходят на замены.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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