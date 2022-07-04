Игорь Осинькин: Мы продолжаем набирать форму

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги сбора в Казани, сообщает сайт ФК.

– Игорь Витальевич, прошёл первый сбор команды. Если отвлечься от результатов контрольных матчей, каким он был?

– Любой тренер скажет про первый сбор, что самое главное – восстановить физическую форму после почти месячного перерыва. Не важно сейчас, в каком состоянии мы играем. Важно привезти ребят к единому знаменателю, к единой, общей форме. Мы соберёмся вновь в Москве 4 июля. У нас останется 12 дней до первого матча, фактически, готовность у нас должна быть близкой к оптимальной.

– Два поражения в контрольных матчах очень расстроили болельщиков. Что можно им сказать, как успокоить?

– Есть несколько моментов: во-первых, обе команды, с кем мы играли, на 7-8 дней раньше начали тренироваться, сыграли на несколько игр больше. У них другой уровень готовности. Кроме того, мы ни одной игры не сыграли одним составом. У нас на просмотре достаточно много футболистов. Мы смотрим их, проецируем на будущее. Также мы получали какие-то быстрые первые мячи, совершенно без моментов. Эти голы были даже неестественные какие-то. Эти мячи ставили нас в позицию отыгрывающихся. Не сказал бы, что даже после этого мы много позволяли сопернику. Сами мы создавали моменты, но забивать у нас не получилось.

– Сегодня у "Акрона" была очень эшелонированная оборона…

– Любая команда – от "Зенита" до "Спартака", "Локомотива" или "Крыльев Советов" имеет проблемы с тем, чтобы вскрывать команды с глубокой обороной. Мы пропустили глупый быстрый гол, после этого соперник действовал в своем варианте игры, был более конкретен. Но у нас при этом были моменты, которые мы могли реализовать. Но пока это не получилось.

– В обоих матчах команда, выходившая на поле в третьем тайме, выглядела очень остро. Там совсем молодые ребята. Что можно сказать об их игре?

– Надо понимать, что к третьему тайму бывает усталость у соперников. Это не очень стандартная ситуация, играть третий тайм. Это ещё не привычно. Против них уже играют часто не опытные футболисты.

– Если подвести итог, довольны ли вы сбором?

– Доволен им с точки зрения того, как мы набирали форму. Если не брать последнюю игру, а с "Рубином" у нас была игра получше. Мы шли последовательно, мы сделали все, что запланировали. У нас на сборах были все условия для того, чтобы комфортно работать. Повезло с погодой, не было жары. Надо отдать должное всем, кто помог нам в организации – генерального директора и все руководство клуба.