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Игорь Осинькин: Мы не выиграли, но не стыдно

13 мая 2021 09:03
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Игорь Осинькин: Мы не выиграли, но не стыдно

Послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина и автора гола в ворота "Локомотива" Владислав Сарвели размещена на сайте ФК.

– Обидно, что мы не выиграли, но не стыдно. Да, мы проиграли, и проиграли в два мяча. Но на протяжении всей встречи мы играли так, что сопернику с нами было точно не просто. По количеству моментов, особенно в первом тайме, мы превосходили. Наверное, только в конце встречи мы раскрылись, мы вынуждены были сделать это. И в этот момент у наших ворот было много подходов и даже моментов. Мы договорились с ребятами никого не бояться и играть в свой футбол. Мы хотели играть в тот футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне, и это было правильное решение. То количество моментов, которое было, могло перерасти в голы. Но, к сожалению, совсем простые моменты с ошибками превратились в голы. Так бывает. Для нас очень обидно, хороший был кубковый сезон с нашей стороны, но, наверное, нам еще рано выигрывать. Оставим это на следующий год.

Владислав Сарвели:

– Игорь Витальевич уже сказал, играли не плохо, атмосфера шикарная. Проснулся утром с улыбкой, понимая, что сегодня Финал Кубка России. Приятно выходить и играть на поле при таком количестве болельщиков. По игре... К сожалению, нас наказали за свои ошибки, начинали таймы с ноль-один и было трудно отыграться. Я горжусь совей командой...

– Куда делся атакующий запал, и сильно ли повлиял пропущенный гол?

– Конечно. Два раза отыгрываться в матче с такой командой... Мы определённым образом не могли вернуть мяч после потерь, грамотно сыграл "Локомотив", и какой-то энергии нам не хватало. Ведь по счету играть всегда легче. Надо признать, что первый тайм с нашей стороны был очень энергозатратный, мы играли в быстрый футбол, пытались доминировать, хотя не пропусти мы вот этот гол, всё могло бы пойти не так. Не считаю, что мы провалили второй тайм. Он был хуже первого однозначно, но в футболе много вещей бывает по счету. И это одно из таких проявлений в такой ситуации.

– Сегодня выход из обороны через пас проходил не всегда, почему не просили играть проще?

– Не знаю, если мы будем играть проще, будет просьба играть через пас. Не могу сказать, что у нас было много потерь, которые привели бы к большому количеству моментов. Ошибки, которые привели к голам, они совсем в другой ситуации. Мы хотим играть через пас, если у нас получается – сейчас весь мир играет в такой футбол. Поэтому, даже не знаю, трудно ответить на этот вопрос. Мы не хотели упрощать и играть в тот футбол, в котором условный Черлука мог снимать эти мячи. Мы бы не получили преимущества от таких игровых действий.

– На замену Кабутов и Голенков вышли на 80 минуте, не стоило ли выпустить их пораньше?

– В кубковых играх только три слота для замен. И мы не могли делать так же, как в обычных играх играть по одному футболисту. В первом тайме у нас была вынужденная замена, и поэтому у нас осталось только два слота. Не будь вынужденной замены, я бы в эти слоты сделал другие замены, но мы были вынуждены так поступать.

– Какой у вас сейчас статус и действует ли контракт?

– У меня контракт еще год.

– Уходит ли кто-то из футболистов?

– Давайте мы доиграем сезон и какая-то ясность у нас должна наступить. Играя, особенно кубковые встречи, мы внутри договорились, чтобы не было лишних эмоций, связанных с переговорами, мы не должны были отвлекаться. Сейчас у нас буквально через три дня игра, после этого и будем конкретизировать. Сейчас я, как тренер, много не знаю, и нам с этим надо разобраться.

 

Теги: "Крылья Советов" Игонь Осинькин кубок России Прямая речь/Интервью финал футбол

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