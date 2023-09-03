Игорь Осинькин: Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый матч

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победного матча с "Факелом" (3:0), собощается на сайте ФК.

– Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый матч. Мы сыграли за шесть дней три игры, не всем получилось дать передохнуть в матче в Грозном. Тем не менее по движению, скорости с нашей стороны был нормальный матч. Часть его мы провели в контратакующей манере, потому что по счёту нам было так играть чуть лучше. Надо отметить, что мы сыграли на ноль. Не всегда это удавалось, иногда нам с маленького количества моментов влетало. По ощущениям наши молодые ребята становятся более взрослыми, более мастеровитыми. Какие-то детали, которые показывают опытность и дают понимание футбола, у них сейчас возрастают. Сейчас у нас будет пауза двухнедельная, всем надо выдохнуть. Мы за очень короткое время ограниченным количеством игроков провели много встреч. В отличие от прошлого сезона у нас чуть-чуть всё развернулось: в чемпионате нормально всё получается, а в Кубке не всё. Наверное, надо принимать то, что есть и ребят за этот отрезок я должен только похвалить.

– Показывали, что у Рахмановича колено разбито, Шитов тоже. После сегодняшнего матча лазарет не пополнился?

– На столько, чтобы через несколько дней в строй не вернуться, пока такой информации нет. Проблема по Витюгову, был там удар, но насколько серьёзен мы посмотрим через несколько дней. Если у кого-то коленка разбита, футболисты даже не считают это за травму. Знаю, что у Фернандо, к тому зубу, ещё прилетело два раза в лицо. Один раз он героически его подставил для пенальти, а второй раз он объясняет, что готов потерпеть ещё лишь бы побеждать. Это не шутка, такой разговор сейчас был у меня с ним. У нас все футболисты полностью отдаются, в этом плане претензий по самоотдаче нет и быть не может.

– Бабкин поедет в сборную?

– Вчера ещё была температура у него. Сегодня небольшое углубленное медобследование у него. Надо сейчас понять: как посмотрит на это тренерский и медицинский штаб сборной. В первую очередь медики сборной должны принимать решение. Вся информация у них есть.

– Карпин, тренер сборной, вызвал троих игроков: Бабкин, Солдатенков и Хубулов. По итогу Хубулов травмирован, по Бабкину тоже вопросы. Вам не кажется, что из наших ребят кто-то ещё заслужил место в сборной?

– На сколько я знаю, возможно, туда поедут Салтыков с Шитовым, давайте дождёмся официальной информации.

– По пенальти. Выбор Констанцы в качестве пенальтиста – вынужденный?

– Мы для себя определяем тех футболистов, что могут пробить пенальти. У нас Гарре был первым – он не забил. Вторым, кто страховал его, был Фернандо. Будет ли бить следующий кто-то ещё – не скажу. Это индивидуальные моменты.

– Мы вышли в лидеры по забитым. И забивали, кажется, все кроме Ломаева. И защитники, и полузащитники. Как-то будет подтянута линия нападения?

– Такая текучка в нападении. Давайте посмотрим кто у нас будет стабильно играть, стабильно здоров. Да, действительно у нас большая группа игроков забивала, но из защитников – Бейл. Солдатенков и Евгеньев часто встречаются с мячом на стандартах, но голы как-то обходят, надеюсь, прилетит в нужное время. Каждый пусть ищет дорожки к чужим воротам там, где он считает нужным.

Фото: сайт ФК