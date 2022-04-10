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Игорь Осинькин: Мы набрали очень важные очки

10 апреля 2022 16:50
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итог матча против "Урала".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итог матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала" (1:0).

– Матч очень тяжелый. Мы понимали, насколько "Урал" мотивирован. Начали матч нервно, было много необязательных потерь. Но потом мы вошли в игру. Нам было тяжело, но преимущество у нас было. Концовка была тяжелая, мы хотели забить второй гол. Мы не очень умеем закрываться, обороняться и защищать счет. Хотели сделать счет комфортным. Допустили в эти моменты несколько потерь, были немного медленными. Мы об этом поговорим и будем более сбалансированно строить свою игру.

– Было ощущение, что у "Крыльев" сегодня получалось все. Так ли это?

– Насчет того, что все получалось, не согласен. Все 90 минут матча нам было тяжело. Наверное, мы больше создали моментов, в первую очередь за счет того, что у каждого футболиста группы атаки нашей команды есть определенная изюминка. Но нам было очень тяжело. Даже после гола, даже после удаления, напряжение у матча было. Выход из обороны у нас был не идеальный. "Урал" не просто так хорошо играл в последних матчах. Но матч хороший. Мы довольны победой. Мы проиграли два матча, но было ощущение, что в каждом из них можно было брать очки. Мы были не слабее соперников. Очень важные очки. Но нам надо прибавлять, улучшать игру.

– Какие корректировки сделали в перерыве?

– Они всегда есть, но они были в стандартном режиме. Были ситуации, где мы допускали проникновение мяча, куда проходили передачи. Мы говорили про подбор, про переходы, как лучше их развивать. Их было много, а выжали мы немного.

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

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