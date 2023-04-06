Игорь Осинькин: Мы хорошо сыграли и заслуживали большего

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА (0:1), сообщается на сайте ФК.

– Мы встречались с вами тут, после нашего крупного поражения. Сегодня мы проиграли, но с другой игрой. Другая игра с ЦСКА была и в домашнем матче. Тоже можно поделить на таймы. Первый тайм в обоих кубковых матчах ЦСКА доминировал какое-то время. Долго входим в игру, не выдерживаем давления в первом тайме. Были трудности с адаптацией. Тактически сложно играть с армейцами. Нужно быть готовыми к перестроениям. Но в этом плане мы провели неплохую игру для себя. Я ребятам сказал, что мы сегодня сыграли в хороший футбол и заслуживали больше.

– Вы показали сегодня хороший футбол, обидно пропустить на последних минутах. В этом году много матчей в Кубке и в чемпионате. Влияет ли Кубок на чемпионат? Почему там так мало очков?

– Банальный ответ. Но не везет. Не фарт. Банально, да. Но даже в этом матче это было с нами. Мы не взяли достаточного количества очков в чемпионате. Но там по-разному. Не забиваем пенальти, пропускаем не нужные голы, упускаем огромное количество моментов. Мы говорим с ребятами об этом. Мы должны найти то, почему это происходит. Бывает, что нам влетает такое… Как найти тот стержень, чтобы мы могли забивать, чтобы сегодня мы смогли затолкать мяч. Где-то эти ситуации зависят от мужского, где-то – от молодости. Зрелые игроки лучше понимают футбол, умеют концентрироваться в самые важные моменты игры. Мы понимаем, что у нас комплекс трудностей. Единственный путь – работать и идти дальше. В чемпионате больше матчей, где мы не взяли свое. Мы еще возьмем свое.

– Могли бы сделать замены раньше? Могли бы вывести на пенальти, потянуть время. Не жалеете об этом?

– Ну, если вы характер встречи помните, то у меня ощущение, что мы были ближе к победе. Ее было проще добиться в основное время, чем в пенальти. Ведь пенальти – это лотерея. Мы создали очень много подходов. Не могу сказать, что мы сыграли неправильно. Когда мы отдавали мяч, у наших ворот возникали моменты. Решили пройти через Путь регионов.

– Что удивило в тактическом плане в матче с ЦСКА?

– Удивить уже сложно. Мы уже 4 матча сыграли между собой. Мы смотрели все матчи этой команды. Но есть определенные перестроения и идеи. Например, выход в первом нашем матче Заболотного. Подбор игроков в ЦСКА позволяет извлекать из такого футбола преимущество. И не надо говорить о том, что это упрощение.

– Нет ли вокруг вас предложений от других клубов?

– Нет. Вокруг меня только то, что нам надо выходить из ситуации. Вокруг то, что через три дня матч с «Сочи». Мы все должны вместе – ребята, тренеры, клуб – собраться и сделать хорошую работу. Все слова надо оставить здесь. Остальное – должно встать на свои места.