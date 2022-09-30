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Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу

30 сентября 2022 14:00
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Игорь Осинькин: Мы были сильнее "Факела", наиграли на победу

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против "Факела" (1:0).

– Получилось у нас начало, были моменты, потом гол, потом еще моменты, выручил вратарь. После этого мы сыграли по счету, отошли, но не планировали, что будем играть в такой футбол. Хотели контролировать мяч, но очень сложное поле. Мягкое, подсаживает мышцы. Это было у всех команд, конечно, но это накладывает отпечаток на ход матча. Несмотря на то, что мы стали играть, понимая, что нужно не раскрываться, страховаться от глупостей, у своих ворот мы не позволили много сделать. Было давление, в основном со стандартов, подач. Считаю, что в этой игре мы были сильнее, играя часть игры по счету, мы были ближе к победе.

– За короткое время сыграли с "Факелом" 2 раза. При подготовке к матчу, на какие детали обратили моменты, между командой в чемпионате и сегодня?

– Мы, может, и обратили внимание на расположение центральных защитников, они иначе располагались. Но это кубковая игра, она подразумевала ротацию. Мы не знали заранее какой состав будет у соперника. Пытались предполагать. Но в ситуации, когда много замен, чуть меньше влияние на ход игры имеет подготовка непосредственно к сопернику. Мы понимали, как "Факел" будет играть, но некоторые детали мы не затрагивали. У нас была более сложная подготовка, нежели у "Факела", в том плане, что 6 человек стартового состава были в расположении сборных, есть повреждения, дали отдохнуть части футболистов. На первой же тренировке еще и Глушенков получил повреждение. Мы решили придержать игроков. Готовились к сопернику, понимали, как будут действовать хозяева.

– Эта победа практически гарантировала выход в следующий этап Кубка. Но формула предполагает третье место и более легкий путь и второй, где будут соперники из РПЛ. Держите это в голове или идете от матча к матчу?

– Мы идем от матча к матчу. Нельзя предполагать, какое место мы займем. Если "Факел" выиграет одну игру, а затем в последнем туре у нас будет устраивать ничья. Мы не хотим о таком думать. Мы хотим в каждом матче максимум показывать. Думаю, что Кубок сейчас покажет много таких результатов, которые будут неожиданными.

– Вчера перед отъездом случилось неприятное известие – Николай Ларин узнал приговор. Как это повлияло на команду?

– Плохо повлияло. Мы не понимаем, как такое может быть. Я, как человек, который все видел изнутри, для меня это втройне шок. Не знаю, как на это смотреть. Все нарушения были во благо футбола, чтобы эти ребята играли в составе Премьер-лиги, чтобы ребята вызывались в состав сборной России. Мне трудно говорить об этом. Даже если что-то не так, так бывает во всех школах. Сейчас мы остались без еще одной сильной академии. Неужели это то, что нужно российскому футболу. Мы потеряли еще одну академию, ее нет. Чего мы добились? Не знаю. Я не плачу, но я уже выплакал свое в этом отношении.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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