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Игорь Осинькин: "Краснодар" забил невероятные голы

29 октября 2024 13:10
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Игорь Осинькин: "Краснодар" забил невероятные голы

После поражения от "Краснодара" (1:2) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал забитые голы южан, а также раскрыл причины отсутствия Франко Орозко.

"Первый тайм прошел с преимуществом "Краснодара", но в целом до гола, за исключением удара головой Кордобы — он в любом матче может кого угодно так перепрыгнуть, мы, в общем-то, не дали у своих ворот что-то сделать. Дальше, к сожалению, невероятные голы, теннисные, наотмашь, с невероятной траекторией. Я даже скажу, и второй гол такой же, настолько это был сложный мяч, так в девятку попасть. Могли мы, если бы не такие мячи, побороться, но здесь, наверно нельзя сказать, что мы доминировали в конце игры", — отметил Осинькин.

Кроме того, Игорь Витальевич объяснил отсутствие в последних играх арендованного у "Лануса" Франко Орозко и рассказал о дальнейшей судьбе аргентинца, пишет Волга Ньюс.

"Это арендованный игрок. Он очень добросовестно работает, ответственно подходит к тому, что он должен делать. Но с сильными командами, где соперник доминирует над нами, где больше обороны, есть такая проблема, у Франко не очень хорошая игра в обороне. Если посмотрите наши игры, тоже увидите эти моменты. У него до этого было повреждение, и на матч в кубке с "Динамо" Франко даже не готовился. Будем ли мы продлевать аренду? Будем обсуждать и принимать решение в декабре. Есть много заинтересованных и незаинтересованных сторон", — закончил тренер самарцев.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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