Игорь Осинькин: игра не получилась 

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 19-го тура МИР РПЛ против ЦСКА (0:4).

– Плохая игра с нашей стороны. Она не получилась. Причины будем искать сейчас все три дня до следующей игры.

– Погода была не на руку "Крыльям" с учетом того, что ЦСКА мощнее самарцев физически? Оцените реакцию на первый гол, ведь после него сразу последовал второй. Еще один мяч пропустили с углового.

– Говорить о четвертом голе смысла нет. Уже было слишком много событий и замен. Реакция наша на первый гол… До гола мы уже не контролировали игру. Мы не справлялись с ритмом игры. Соперник был быстрее, мощнее. Нам не хватало возможности и умения с ними бороться. Мяч сегодня не покатился. То, за счет чего мы обычно компенсируем недостаток мощи, не работало. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Мы не справились. У команды много новичков, мы не сыграли ни разу с командами, которые играют в тройку защитников. Некоторые перестроения мы могли делать лучше, быстрее. Отсюда постоянное давление на наши ворота, которое привело к голу. Не хочу говорить о конкретике, индивидуальных ошибках, судьях. Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать. Думаю, что через три дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой.

Фото: ФК "КС"