Игорь Осинькин: Для нас очень важно, что мы вышли в полуфинал

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча четвертьфинала Кубка России против "Динамо" (1:1, 3:2 общ), собощается на сайте ФК.

– Прошлый матч мы хуже сыграли первый тайм, а лучше второй, в этот раз все поменялось. Первым таймом мы можем быть больше довольны, вторым меньше. Можно разделить, что когда мы повели, то, как мы удерживали счет, в этой ситуации, хотелось бы больше контроля. Понимаю, что мы создали яркие моменты после этого, они были близкие к голу, но все равно. Качество игры, то давление, которое "Динамо" на нас оказывало, мы не всегда выдерживали, не всегда правильно на него реагировали. В прошлом матче мы были цельными всю игру. В этом матче есть вопросы. Не всегда правильно перестраивались. То количество новичков, замен и перестроений в игре сказалось на нашей организации игры.

– Чисто теоретически, в финале "Крылья" могут снова встретиться с "Динамо". Как вы к этому относитесь?

– Если мы будем в финале играть с "Динамо", то мы с удовольствием разок сыграем. Но перед этим предложу сыграть еще одну товарищескую игру, потому что не хватает (смеется).

– Хотелось бы выразить вам комплимент. Перед жеребьевкой в том году вы получили в группе "Зенит", "Спартак", что вы подумали? Какие были чувства тогда и сегодня?

– То, что подумал, лучше не говорить. Но то, что сказал ребятам, то как мы готовились – это то, что мы не были фаворитами в группе. Но мы должны сыграть таким образом, чтобы вырвать в матчах свои очки. Мы понимали, что будет сложно, но в Кубке всегда есть больше чуда, чем в других матчах. В чемпионате мы почти все равные матчи проиграли, а в Кубке нам вернулось. Где-то не без фарта. Там не были матчи, где мы полностью доминировали. Но мы настраивались на каждый матч. Как в любом деле, если ты стараешься, вгрызаешься в свой шанс, то тебе может повезти. Но это не только результат везения.

– Вы потеряли двух ключевых игроков. Но сегодня, наблюдая за игрой, мы не заметили потери бойцов. Какие есть цели от руководства? Менялись ли они?

– Конечно, был разговор, что мы не должны откатываться. Мы не должны играть хуже, чем раньше. Мы должны держать уровень, развивать футболистов, постараться, чтобы к нам больше ребят захотело прийти. Чтобы мы могли больше футболистов удерживать. Чтобы не было большой разницы в классе, уровне команды. Между нами и теми командами, куда их приглашают. Эта разница уменьшается. Чтобы оставались наши лидеры, нужны такие победы, как сегодня в матче с "Динамо". Мы увеличиваем количество болельщиков, повышаем свою уверенность. Это очень важные победы, мы должны идти дальше.