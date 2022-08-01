Игорь Осинькин: Будем дальше искать возможности стать сильнее

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура МИР РПЛ против «Торпедо» (1:1).

– Первые минут 10 мы входили в игру. Потом, я считаю, у нас был хороший отрезок, мы могли забивать. В этот момент мы пропустили контратаку, нам забили красивый гол. Этот гол испортил, развернул нашу игру. После этого соперник стал глубже обороняться, мы потеряли скорость, не было свободных зон. Мы могли играть лучше, могли играть быстрее. Первый тайм, наверное, не проигранный по количеству моментов и качеству игры, но проигранный по счету. Во втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч сил не хватило. После гола еще минут 10-15 мы проявили активность, но после этого штурм провести не смогли. Почему? Не знаю. Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано. Есть игроки, которые играли не на своих позициях. Мы взяли одно очко, надо идти дальше. Будем дальше искать возможности стать сильнее.

– Как оцените состояние Хубулова и Шитова? Готовы ли они играть с первых минут?

– Они не провели у нас ни одного матча, они пришли в команду после последней контрольной игры, не было времени на адаптацию. Когда идет чемпионат, мы занимаемся, в первую очередь, готовыми к следующей игре футболистам. Им нужно понимание игры, адаптация. Они хорошо работают на тренировках, мы даем им игровое время. В этой игре были достаточно полезны. Гол был забит, была агрессия с их стороны. На этом отрезке они нам помогли. Чтобы чувствовать игру, чтобы быть полноценным игроком состава нужно время, особенно таким молодым игрокам.

– Почему в первом тайме практически не был задействован левый фланг?

– В комбинационном плане там были отрезки, мы создавали там преимущество. Но создать оттуда опасные моменты не смогли. Соколов всегда играл центрального атакующего полузащитника. Но наш выбор был такой. Не могу сказать, что он неправильный. Смещаясь в центр, Соколов был полезен. Мы все хотим голов и очков, но спрашивать нужно со всей команды. Мы хотим, чтобы все были сильнее.

– Какие планы у «Крыльев» на этот сезон и насколько они амбициозны?

– Амбиций у нас точно хватает. Но на сегодняшней игре не хватило игроков. Но пять человек травмированы, дольше всех Пиняев – он пропустит месяц-полтора. Остальные 4 футболиста – Барач, Фернандо, Якуба и Иванисеня они все в шаге от выздоровления. В районе одной недели. Будь у нас вся обойма, мы могли бы освежить игру заменами. Мы работаем на трансферном рынке, скоро мы сможем что-то показать. Сложная ситуация на рынке, все клубы усиливаются только-только. Так сложилась ситуация. Сейчас нет смысла оглядываться назад, надо понимать, куда мы идем. Мы конкурентоспособны. Вылечим наших ребят, добавим 1-2 новых, и мы будем опять радовать игрой наших болельщиков. Сегодня, наверное, не получилось. Хотя те молодые игроки, что вышли сегодня, играли в комбинационный футбол. Он достаточно быстрый, мы хотим, чтобы он был еще быстрее.

– Но сегодня было много пасов назад… Раньше больше играли вперед.

– Возможно, это правильное замечание. Те ситуации, которые раньше мы могли доводить до вертикальных атак, сейчас не проходили. Мы много работаем, мы об этом говорим, мы это требуем, на это нужно время. Быстрый гол спутал нам карты, соперник играл достаточно глубоко. Футбол мог быть другой.

– Кто может в этой команде стать лидером?

– У нас получалось в команде выращивать лидеров, но назначать мы не будем. Мы будем ждать от каждого прогресса. Ребята хорошо работают, а дальше все зависит от них. У нас некоторые футболисты очень мало имеют матчей в Премьер-лиге. Тот же Коваленко провел всего 7-8 матчей в РПЛ, это не тот опыт в элитном дивизионе, которым можно хвастаться и быть стабильным игроком.

– Что касается Коваленко. Он остался в команде в аренде. Вы ему на 100% доверяете?

– Я скажу так: он прекрасно работает, его позиция была такая, что ему все здесь нравится. То, что он сейчас здесь – это в том числе, его заслуга. Потому что он хотел быть здесь, ему нравится в этой команде. Но дальше и глубже этой ситуации не хотел бы погружаться. Считаю, что он наш игрок, он прогрессирует. Но ему еще нужно становиться сильнее.

Фото: сайт ФК