Я нашел ошибку
Главные новости:
В России снова начали продавать товары бренда Mango
В России снова начали продавать товары бренда Mango
Международная ассоциация вейксерфинга выразила готовность проводить соревнования на территории России. В организации хотят «строить мосты, а не сжигать их».
Россиян допустили к участию в чемпионате мира по вейксерфингу
Ранее компания заявила, что все магазины в России будут временно открыты в течение августа для распродажи стоков.
Ретейлер H&M не планирует анонсировать точную дату временного открытия магазинов в России
И вредном воздействии алкоголя на все системы.
Главврач Тольяттинского наркодиспансера рассказал о симптомах алкогольной зависимости
Отмечено, что в Самарской области медицинское сопровождение пациентов с паллиативным статусом осуществляется на должном уровне.
В Самарской области обсудили вопросы оказания паллиативной помощи детям
"Мы полностью заслужили победу над "Оренбургом".
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча против "Оренбурга"
В настоящее время мужчина задержан.
В Чапаевске мужчина убил сожителя бывшей супруги
На конкурс принимаются социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, на жизни которых отразились введенные против России санкции.
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.83
-0.43
EUR 57.89
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
В Тольятти состоялся XV Фестиваль искусств “Тремоло”
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча против "Оренбурга"

18 июля 2022 19:16
150
"Мы полностью заслужили победу над "Оренбургом".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 1-го тура МИР РПЛ против "Оренбурга" (4:2).

– Мы тяжело входили в игру. Сложное поле, болельщики, сложная погода – это оказывало дополнительное давление на нас. Минут 20 мы не могли найти скорость игры, мы ее не чувствовали. У нас не получались переходные моменты, не было подборов. После 20 минут мы стали играть лучше. На этом отрезке мы пропустили гол, но сами мы создали достаточно много, наиграли на эти 4 гола. Считаю, что в атаке мы сделали много хороших действий, которые мы тренировали.

– Как считаете, Глушенков так и планировал пробить?

– Если бы вы видели каждую его тренировку, вы бы не задавали такого вопроса. В каждой тренировке у него немало таких голов, в играх часто так бил, но что-то не получалось. Он в конце прошлого сезона набрал хорошую форму, забил семь голов – это хороший результат.

– Перед матчем заявили трех новичков, сегодня они приняли участие в игре, расскажите о них подробнее.

– Мы долго не могли никого подвести из новичков, не хотелось нам ошибаться. У нас есть свое отношение к стратегии трансферов, каких футболистов мы должны брать. Подобрать их непросто. Перед матчем приехали три новичка, всем сейчас дали сыграть, но это было в некотором роде искусственно, потому что разница в счете была в два мяча. Но официальная игра лучше всего встраивает ребят в коллектив. Нам есть о чем подумать, они из разных команд, играли с другими требованиями. Думаю, шаг за шагом ребята вольются в коллектив. Игра показала, что эти ребята очень достойны.

– Что можно сказать о втором пропущенном голе Ивана Ломаева?

– Мы много пропускаем на стандартных положениях. Такого плана помарка у Вани первая. Все когда-то ошибаются. Не было вратарей, которые не ошибаются. Он ошибся, потому что он пытался мяч сохранить и начать быструю атаку. Он провел хорошую игру. Мы немного перед голом расслабились, это непозволительно.

– Добирались на игру на автобусах, обратно тоже на них. Что можете об этом сказать.

– Дорога прекрасна, когда едешь с победного матча. Мы добирались на двух автобусах, чтобы все сидели более комфортно. Когда побеждаешь, не вспоминаешь, на чем едешь.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Парни показали игру и характер".
16 июля 2022, 21:58
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой в первом матче нового сезона
"Парни показали игру и характер". Футбол в Самаре
868
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита".
16 июля 2022, 20:59
"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Оренбургом" - 4:2
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита". Футбол в Самаре
878
Соглашение футболиста с нашим клубом рассчитано на 2 года.
15 июля 2022, 20:20
Роман Евгеньев - воспитанник московского "Динамо" подписал контракт с "Крыльями Советов"
Соглашение футболиста с нашим клубом рассчитано на 2 года. Футбол в Самаре
928
В центре внимания
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
210
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
511
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
544
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1015
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
621
Весь список