Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча против "Оренбурга"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 1-го тура МИР РПЛ против "Оренбурга" (4:2).

– Мы тяжело входили в игру. Сложное поле, болельщики, сложная погода – это оказывало дополнительное давление на нас. Минут 20 мы не могли найти скорость игры, мы ее не чувствовали. У нас не получались переходные моменты, не было подборов. После 20 минут мы стали играть лучше. На этом отрезке мы пропустили гол, но сами мы создали достаточно много, наиграли на эти 4 гола. Считаю, что в атаке мы сделали много хороших действий, которые мы тренировали.

– Как считаете, Глушенков так и планировал пробить?

– Если бы вы видели каждую его тренировку, вы бы не задавали такого вопроса. В каждой тренировке у него немало таких голов, в играх часто так бил, но что-то не получалось. Он в конце прошлого сезона набрал хорошую форму, забил семь голов – это хороший результат.

– Перед матчем заявили трех новичков, сегодня они приняли участие в игре, расскажите о них подробнее.

– Мы долго не могли никого подвести из новичков, не хотелось нам ошибаться. У нас есть свое отношение к стратегии трансферов, каких футболистов мы должны брать. Подобрать их непросто. Перед матчем приехали три новичка, всем сейчас дали сыграть, но это было в некотором роде искусственно, потому что разница в счете была в два мяча. Но официальная игра лучше всего встраивает ребят в коллектив. Нам есть о чем подумать, они из разных команд, играли с другими требованиями. Думаю, шаг за шагом ребята вольются в коллектив. Игра показала, что эти ребята очень достойны.

– Что можно сказать о втором пропущенном голе Ивана Ломаева?

– Мы много пропускаем на стандартных положениях. Такого плана помарка у Вани первая. Все когда-то ошибаются. Не было вратарей, которые не ошибаются. Он ошибся, потому что он пытался мяч сохранить и начать быструю атаку. Он провел хорошую игру. Мы немного перед голом расслабились, это непозволительно.

– Добирались на игру на автобусах, обратно тоже на них. Что можете об этом сказать.

– Дорога прекрасна, когда едешь с победного матча. Мы добирались на двух автобусах, чтобы все сидели более комфортно. Когда побеждаешь, не вспоминаешь, на чем едешь.

Фото: ФК "КС"