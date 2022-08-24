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Георгий Зотов: очень рад вернуться в Самару, люблю этот город и команду

24 августа 2022 22:44
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от возвращения в Самару.

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от возвращения в Самару.

– Испытываю только положительные эмоции. Как только прилетел в Самару, испытал радость и приятную ностальгию. Это кайф! Мне позвонил Сергей Корниленко, мы пообщались и в течение нескольких дней договорились о моем возвращении.

– Следил ли за «Крыльями» и что можешь сказать об игре нашей команды?

– Я следил за «Крыльями», мне нравится их футбол – это одна из самых играющих команд в лиге. Надеюсь, с моей помощью будем занимать еще более высокие позиции. С Игорем Витальевичем пообщались, думаю, более детальный разговор еще предстоит. Мы пересекались в «Кубани», я знаю его требования, знаю, во что играет команда. У нас молодой коллектив, видно, что ребята очень дружные.

– Готов ли к роли лидера коллектива?

– Мне уже за 30, я готов к роли лидера, деда (смеется).

– Что хочешь сказать болельщикам «Крыльев»?

– Я рад вернуться в «Крылья», люблю Самару. Буду делать всё возможное, чтобы наша команда побеждала, показывала хорошую игру и радовала вас.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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